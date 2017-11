Alerta por huecos del sistema de salud de las Fuerzas Militares

Entre el 2012 y el 2016, el Ministerio de Defensa tuvo que sacar plata de su presupuesto para tapar un hueco fiscal acumulado de 739.000 millones en el sistema de salud que cobija a 679.000 usuarios, entre militares activos y pensionados y sus beneficiarios.

Eso es lo que revela un informe de la Contraloría General, el cual advierte de varias venas rotas en Sanidad Militar y de prácticas que dificultan el control sobre el manejo de esas platas de la salud.



Como el sistema se gasta cada año más de lo que recibe por ingresos –se alimenta de los aportes de los afiliados y de recursos del Presupuesto General de la Nación–, para garantizar la atención el Mindefensa ha venido cubriendo ese faltante con partidas cargadas al presupuesto del año siguiente. Esto, según la Contraloría, genera una distorsión a la hora de controlar el buen manejo de los recursos y abre la posibilidad de que “se ejecuten sin techo presupuestal”.

Puntualmente, la Contraloría cuestiona algunos de los costos de servicios del Hospital Militar que, señala, estarían por encima de los que se consiguen en el mercado.



Mientras en el 2012 la Dirección de Sanidad Militar ejecutó con el Hospital un presupuesto de 827.414 millones por la prestación de servicios, en el 2016 la cifra fue de 934.728 millones. Lo propio se reportó con el rubro de medicamentos suministrados por el Hospital Militar, que es una de las entidades más reconocidas en el sector de la salud. Mientras en el 2013 se giraron 111.221 millones de pesos por ese concepto, en el 2015 fueron 161.907 millones. En 2016, la cifra bajó a 128.862 millones.



En los últimos cinco años, dice la Contraloría, el crecimiento de los gastos combinados es mayor que el de usuarios, que pasaron de 638.889 en 2012 a 671.219 en 2016. Así, mientras los pacientes y beneficiarios “han permanecido relativamente constantes, el gasto ha ido creciendo en mayor proporción”, dice la evaluación. Además, “existen serias debilidades en el suministro de medicamentos”.



La Contraloría reporta que una auditoría del 2015 encontró que el Hospital hizo un presunto cobro no sustentado por 3.181 millones de pesos, por dispensación de medicamentos, e incrementó sus tarifas en un 20 por ciento, “sin tener en cuenta las recomendaciones del Comité Evaluador de la Dirección de Sanidad Militar y el estudio de mercado comparado de tarifas”.



Esos cambios en los costos generaron un detrimento de 43.276 millones de pesos. La alerta llevó a que la Dirección de Sanidad Militar tuviera que renegociar con el Hospital, lo que bajó los precios de la intermediación de medicinas, las hospitalizaciones y tarifas de hemodiálisis, entre otros procedimientos. Tras esos pasos se logró un ahorro de 10.000 millones en el 2017.



El informe encontró que entre el 2012 y el 2016, el ‘presupuesto por usuario de Defensa’ fue superior en un 103 por ciento con respecto a lo que le cuesta al Sistema de Salud General un paciente promedio. Así, dice que Sanidad Militar “asume mayores gastos que pueden ser racionalizados”. Advierte también que el sistema tiene un alto número de contratos de prestación de servicios que podrían ser cubiertos con personal de planta.



“El manejo presupuestal de Sanidad ha permitido flexibilidad en el manejo del gasto (...). Ante la insuficiencia de recursos, se ha recurrido al uso del presupuesto de las Fuerzas Militares (Mindefensa), lo cual se traduce en subsidios que no son revelados y que en circunstancias distintas a la naturaleza jurídica que hoy ostenta la entidad, no serían viables”, dice la Contraloría.



El director de Sanidad Militar, general Germán López, aseguró que no conoce el informe, pero que la entidad tiene argumentos frente a cada reparo. “Tenemos cada día más usuarios, muchos de ellos beneficiarios. Nuestra población se está haciendo mayor, mucho más adulta, y ahí hay un costo mayor en la atención”, resaltó. También afirmó que los costos de los servicios que presta el Hospital Militar no son decididos de manera unilateral por la entidad, sino que resultan de un convenio que tiene en cuenta variables como los costos reportados por el Soat.



