El cheque que probaría pago de cura a joven abusado

“Yo era el monaguillo de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Bello, Antioquia, y el padre Roberto Cadavid era el rector del colegio y párroco de la iglesia. Él sabía de la mala situación de mi familia y me dijo que sirviera de mesero en la celebración del día del profesor. Se terminó muy tarde y me dijo que me quedara: esa noche abusó de mí”.

El testimonio es de un joven paisa de 27 años que pidió la reserva de su identidad y que asegura que tenía tan solo 14 cuando se desempeñaba como monaguillo del padre Cadavid, quien llevaba 4 como párroco en esa zona de Bello.



Su versión se conoce luego de que La W radio reveló que otros muchachos abusados, involucran a curas en conciliaciones secretas para silenciarlos, de las que la Iglesia sabría.



Aunque ninguno aportó pruebas, este diario obtuvo copia de un cheque, por 6 millones de pesos, a favor del monaguillo. Según dice, hizo parte de los 88 millones de pesos que Cadavid desembolsó para callarlo.



Aún nadie sabe si el padre echaba mano de los fondos de la Iglesia para estos giros.

“A través de un profesor de confianza, me entregó ese cheque y otro por 2 millones de pesos”, dice el exmonaguillo.

Este es Roberto Antonio Cadavid Arroyave, el sacerdote quien habría pagado para silenciar a sus víctimas de abuso. Foto: Archivo particular

Documento en notaría

En la copia del cheque inicial consta que fue girado el 28 de septiembre del 2009, por el Colegio Pablo VI, del cual el padre Cadavid también fue rector, tras ser movido de Bello por señalamientos de varios niños.



Aunque podría ser una coincidencia que el colegio del que Cadavid era rector le hubiera hecho un pago al exalumno, EL TIEMPO tuvo acceso a otro documento que los vincula.

Me dijeron que no denunciara al padre Cadavid, que lo perdonara de corazón y me enviaron a un psicólogo FACEBOOK

Este fue firmado en una notaría de Medellín, tanto por el joven monaguillo como por alguien que dijo llamarse Roberto Antonio Cadavid Arroyave, el nombre del cura. La cédula estampada debajo de esa firma corresponde a la del religioso.



El joven dice que a cambio de 80 millones de pesos, le hicieron firmar el papel en el cual se compromete a no denunciar al cura y en el que niega haber sufrido cualquier daño moral, físico o material por parte de Roberto Antonio Cadavid.



El documento es del 24 de mayo del 2016 y fue autenticado por alguien que dijo llamarse Francisco Octavio Rodríguez Acevedo, notario encargado.



EL TIEMPO estableció que Rodríguez era el secretario de la notaría y que ese día estaba encargado del despacho. Además, el titular de la época hizo saber que no había ninguna duda de que se trataba de “una diligencia legítima”.



Meses antes el otrora monaguillo había ido a contar su versión a la curia.



“Me dijeron que no denunciara al padre Cadavid, que lo perdonara de corazón y me enviaron a un psicólogo. Era un padre muy viejo que quedó aterrado con lo que le narre”, dice el joven.

La carta del Arzobispado

Y agrega: “Yo pedí más acompañamiento pero no me ayudaron y yo quedé muy afectado. Perdí la fe y tuve problemas con mi novia de toda la vida cuando ella se enteró. Luego supe que él seguía siendo cura en Estados Unidos y por eso lo volví a buscar. Fue muy poco lo que pagó por todo el daño que me hizo”, admite el joven.



En efecto, a pesar de que Cadavid supuestamente había sido expulsado de la Iglesia, estuvo en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles en Bay Ridge y como vicario de la de Santa Rita, en Brooklyn.



De hecho, La W comprobó que llegó con una carta de recomendación del arzobispado de Medellín, en la que no se mencionaban sus líos en Colombia.



Allí informaron que, tan solo el 14 de marzo del 2016, supieron de sus antecedentes y de que había sido suspendido. Además, que le siguen un proceso en la Congregación para la Doctrina de la Fe, del Vaticano, por presunto abuso de niños.

