No debe haber libertad para Maza Márquez: Juan Manuel Galán

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a punto de resolver si acepta o no la petición de libertad que elevó el general (r) Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años de cárcel por el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán.

Llama la atención que quien fue su abogado, Iván González Amado, es ahora magistrado electo de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP, y asesor del Consejo de Política Criminal.



Esto, según la familia Galán, despierta dudas sobre la objetividad de la JEP ante la petición de quien era el director del extinto DAS en 1989, cuando ocurrió el magnicidio. El senador Juan Manuel Galán sostiene que Maza no puede ser aceptado en la JEP ni liberado, pues ya está condenado y su abogado podría terminar siendo juez y parte. “El crimen de mi papá no tiene nada que ver con el conflicto. Además, si Maza no aportó nada de verdad en 30 años, por qué habría de hacerlo ahora”, dijo.

UNIDAD INVESTIGATIVA

​unidadinvestigativa@eltiempo.com