Hijo de la 'Gata' fingió infarto y será trasladado a Bogotá

Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilse López, alias la Gata, fue sometido el jueves a una evaluación médica en una clínica de Barranquilla, luego de señalar que estaba sufriendo un infarto.



Fuertes dolores en el pecho, posible falta de respiración, dolor de cabeza y náuseas fueron los síntomas que dio a conocer a la guardia del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), por lo que tuvieron que solicitar de inmediato el traslado a un centro asistencial.

En este lugar, se pudo comprobar, según le contó una fuente de la Regional Norte del Inpec a EL TIEMPO, que el hijo de alias la Gata no padeció ninguna insuficiencia cardiaca y que estaba mintiendo. Por esta razón, la dirección del Inpec decidió ordenar su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá.

Iván Cancino, el abogado de Jorge Luis Alfonso López, le dijo a EL TIEMPO que solicitará el regreso inmediato de su cliente a Barranquilla.



“No tiene ningún llamado de atención. Con su traslado se está rompiendo su unidad familiar, y el matrimonio contó con todo los permisos exigidos por la ley. Por tanto, no hay una razón para su traslado a La Picota”, explicó Cancino.



El abogado agregó que su cliente aún tiene un juicio pendiente por homicidio en Cartagena, lo que obligaría al Estado a trasladarlo permanentemente. Además, afirmó que López ha sido víctimas de amenazas.



Cabe recordar que esta misma semana la Regional Norte del Inpec desmintió que se estuviera tramitando algún traslado del hijo de la ‘Gata’.



“En este momento no existe ninguna solicitud; de hecho, no se está haciendo ningún estudio como se está especulando. Al interior de la institución no se ha hablado del tema”, explicó en su momento un vocero de la Regional Norte.



A este hecho se le suma el escándalo en el que estuvo envuelto López, por incurrir presuntamente en posibles excesos en la cárcel donde se realizó la ceremonia de su matrimonio.



La versión motivó abrir una investigación y llevó a la separación del cargo del coronel (r) Dionisio Calderón, director de la cárcel.



JUSTICIA y UNIDAD INVESTIGATIVA