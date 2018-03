‘Hijo de delegado de la ONU, acusado de abuso, representa un peligro’

A pesar de los planteamientos de la defensa de Cristopher Rafael Bolger, de que era una persona enferma, con problemas psiquiátricos, la juez lo envió a la cárcel La Modelo de Bogotá, porque representa un peligro para la sociedad y para las víctimas. Además, que por la gravedad de los hechos y siendo un extranjero se corre el riesgo de que abandone el país.

Bolger, de 23 años, fue señalado por la Fiscalía de intentar abusar de una niña de un año y 7 meses, en presencia de un menor de siete, que alertó a sus vecinos de lo que ocurría en el área común de un conjunto residencial de Chapinero, en el norte de la ciudad, el pasado miércoles, a la 1:30 p. m.



Para la juez 29 de Garantías, el detenido, de nacionalidad chileno-estadounidense, fue sorprendido por dos adultos, quienes son testigos de los actos “inmorales” de los que fueron objeto los menores.



“Se tiene la inferencia razonable de que el 6 de marzo presuntamente incurrió en la conducta punible de acceso carnal abusivo en menor de 14 años, en grado de tentativa, respecto de la menor de 19 meses, y de acto sexual en menor de 7 años, quien presenció ese acto”, preciso el fiscal del caso.



Ante la solicitud del defensor de Bolger de que se le diera un trato especial porque sufría de trastornos emocionales, la juez manifestó que se necesitaba una prueba mucho más contundente para inferir de tal enfermedad.



“No tengo en mi poder un dictamen oficial que me diga que el señor Bolger padezca de una enfermedad tan grave que solo pueda ser tratado en un sitio diferente al establecimiento carcelario”, precisó la juez.

Presenta trastornos de la sensopercepción, sufre de alucinaciones, sin ser una persona violenta FACEBOOK

TWITTER

No obstante, el abogado presentó una historia clínica en la que un psiquiatra, que lo atendió el pasado 3 de marzo en Bogotá, certificó que el extranjero “presenta trastornos de la sensopercepción (que no le permite organizar la información sensorial, producto de una lesión en el sistema nervioso), sufre de alucinaciones, sin ser una persona violenta”, escribió el médico familiar.



De acuerdo con este certificado, Bolger muestra una inquietud constante: “Camina, se sienta, se levanta, cierra los ojos, bosteza”, características –según el psiquiatra– del mismo trastorno y que lo obliga a consumir indefinidamente un medicamento.



Ante esto, la juez dijo que ya existía una fecha, el próximo 14 de marzo, para que Bolger sea evaluado por Medicina Legal.



El apoderado de Bolger recordó que su defendido en un momento de la diligencia de legalización de captura, el pasado miércoles, se hizo daño en las manos con las esposas. “Se pudo observar en el transcurso de la audiencia que mi defendido se acercó a la ventana (de un tercer piso) y que la señora juez tuvo que requerirle que se retirara de allí”, precisó el abogado.



Cristopher Bolger asistió a la audiencia en tenis, pantalón de sudadera blanca, camiseta azul y una chaqueta café. Se mantuvo callado y cuando la juez –después de escuchar al traductor– le preguntó si entendía la acusación de la Fiscalía, este respondió con un movimiento de cabeza que no.



Por esta razón, hubo que repetir esa parte de la diligencia, hasta que el detenido asintió que sabía por qué estaba en la sala.



“El inglés del traductor fue claro. Es por su condición psiquiátrica lo que no le permite entender lo que sucede”, explicó un delegado de la embajada de Estados Unidos, que acompañó al padre de Bolger, un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que este viernes estuvo fuera de la sala, de pie, en los pasillos del Bloque E de los juzgados.



El padre del joven intentó el pasado miércoles impedir que su hijo fuese detenido argumentando que ellos tenían inmunidad diplomática. La diligencia de judicialización se realizó en dos sesiones, entre miércoles y jueves, a las que asistieron los padres de los menores, como representantes de víctimas en la sala.



El próximo lunes, Cristopher Bolger será trasladado a la cárcel La Modelo, en donde ya le tienen asignada una celda transitoria.



JUSTICIA