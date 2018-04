Zabaleta y la patrullera, en el 'top' de 'usted no sabe quién soy yo'

Archivo / EL TIEMPO

En junio de 2015, Melissa Bermúdez insultó y agredió a dos agentes de tránsito en la calle San Juan con Palacé, en Medellín, luego de que le pidieran a su padre una prueba de alcoholemia. “Usted no sabe con quién se está metiendo. Por qué me está filmando, eso es ilegal (…) Por qué me estás parando, qué es este atropello ‘home’. Yo soy abogada de la Gobernación y él también, que hijue (...) procedimiento van a hacer, lo que quieren es plata los hijue (...)”, alega Melissa Bermúdez. Luego de discutir con los agentes, la joven le da un cabezazo a uno de ellos y repite: “Usted no sabe quién soy yo”.