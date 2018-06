La ‘Bruja’, otro exdetective del DAS investigado por caso Galán

Casi 29 años después del asesinato de Luis Carlos Galán fue vinculado al proceso otro exdetective del DAS. Se trata de Héctor Ernesto Muñoz Hortúa, conocido como la ‘Bruja’, quien perteneció a esa entidad durante dos décadas.

Luego de ser condenado a 20 años de prisión por la desaparición forzada del también exdetective del DAS Orlando Monroy, alias Trapero, y tras la insistencia de la Procuraduría, se le abrió un proceso formal a la ‘Bruja’ por homicidio con fines terroristas en concurso con tentativa de homicidio.



Muñoz Hortúa, quien se encuentra en prisión, deberá rendir indagatoria el próximo 8 de agosto, el mismo mes en que se cumplen 29 años de la muerte de Galán.



Desde el inicio de la investigación, Muñoz fue considerado un testigo clave. Pero, desde hace meses, la Procuraduría viene insistiendo en que el exmiembro del DAS tenía información confidencial sobre los hechos que rodearon la muerte de Galán Sarmiento en la plaza de Soacha el 18 de agosto de 1989.



La ‘Bruja’ era cercano al entonces desaparecido Orlando Monroy, quien según las acusaciones de la Fiscalía era el encargado de hacer el trabajo sucio en la estructura criminal que se gestó para debilitar el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial y, finalmente, propiciar su muerte.

En indagatorias anteriores, como testigo, Muñoz Hortúa dijo que ‘Trapero’ habló con él días antes del crimen de Galán y le manifestó estar preparando “un bombazo a nivel mundial”. “Esta semana le van a dar a mi paisano (refiriéndose a Galán); venimos de una finca cerca de Ibagué donde se reunió toda la pesada de Medellín y mi patrón (Rodríguez Gacha). Le van a dar a Galán, de esta no se salva”, fueron las palabras de ‘Trapero’ citadas por la ‘Bruja’.



La Procuraduría ha dicho que Muñoz Hortúa “debe explicar detalladamente cómo conoció o supo de todo el desarrollo del atentado del que fue víctima el doctor Galán (...) Vale decir, cómo supo del cambio de escoltas, la participación de la Policía de Cundinamarca en los hechos, la participación de la Dijín, situaciones todas estas que tuvieron ocurrencia en el magnicidio y que fueron del pleno conocimiento”.



Según el testimonio de la ‘Bruja’, él avisó en su momento al exjefe de inteligencia del DAS Alberto Romero, y este lo habría amenazado con trasladarlo al Chocó. Romero, quien murió en 2011, estaba vinculado en la investigación y era cuestionado por tener relación con las autodefensas y con Carlos Castaño.



La ‘Bruja’ también dijo que días después del asesinato de Galán, fue contactado por un oficial de policía que lo conminó a olvidarse de todo si quería “seguir vivo”.

El agente, contó Muñoz, le dijo que a ‘Trapero’ “lo iban a levantar”. Monroy fue desvinculado del DAS y no se volvió a saber nada de su paradero.



Además de la decisión sobre la ‘Bruja’, en el marco de la investigación por el caso Galán, el ente investigador citó a declarar este lunes a José Fernando Calvache Reyes, mayor retirado de la policía y quien para la época de los hechos ocupaba el cargo de jefe de la Sijín en Cundinamarca.



El nombre de Calvache aparece mencionado en el expediente no solo como uno de los hombres de los órganos de seguridad que habrían facilitado el crimen del líder político sino que también ha sido señalado por testigos como socio de la mafia de la que habría recibido dinero.



Un día después de la declaración de Calvache, la Fiscalía escuchará también al general retirado Miguel Antonio Gómez Padilla, entonces director de la Policía Nacional y quien en noviembre del 2014 ya había dado su testimonio ante el ente acusador.



Por este caso ya fue condenado a 22 años de prisión el coronel (r) Manuel Antonio González, exjefe de protección del DAS. Hace solo tres meses se anunció la apertura de una investigación en su contra por la desaparición de ‘Trapero’.



En el expediente figura el testimonio del coronel (r) Homero Rodríguez García, quien sostuvo haber escuchado dar instrucciones a González para borrar cualquier rastro de ‘Trapero’.



El exdirector del DAS Miguel Maza Márquez también fue condenado por el magnicidio del líder político. La sentencia fue a 30 años de cárcel.



JUSTICIA