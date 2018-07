Habla una de las citadas por la Corte en el expediente Uribe

"Nunca pensé que una acción humanitaria solicitada por mi persona fuese a ocasionar un burdo y malintencionado montaje como el que se está haciendo contra el expresidente Álvaro Uribe, el doctor Jaime Lombana y mi persona, colocándome como una de las mujeres claves en la investigación”.

Este testimonio es de María Mercedes Williamson Puyana y está contenido en una comunicación a EL TIEMPO, en la cual explica su papel en un episodio que es motivo de investigación de la Corte Suprema tras el llamado a indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, por soborno y fraude procesal.



El alto tribunal citó a declarar a Williamson Puyana luego de que se conociera que el 22 de febrero pasado entró a la cárcel La Picota acompañada de su yerno, Jaime Lombana –uno de los apoderados del exmandatario–, para visitar a Enrique Pardo Hasche, condenado por el secuestro del suegro de Andrés Pastrana y esposo de su hermana Alicia.



Según la Corte, Pardo habría servido de emisario para lograr que el ‘expara’ Juan Monsalve cambiara su testimonio en contra del exmandatario y de su hermano Santiago.



Pero, anticipándose a lo que le va a reiterar a la Corte, María Mercedes Williamson dice que Lombana fue a La Picota por solicitud suya para darle asesoría legal a Pardo Hasche y para ayudarlo a conseguir un permiso para la operación de una hernia.



La aclaración se debe a que, según la Corte, ese mismo día, a la misma hora, Monsalve dice que lo visitó el abogado Diego Cadena para presionarlo a cambiar su testimonio.



“Conversamos con Enrique durante 30 minutos, exclusivamente sobre su situación jurídica y de salud, con solo una referencia de Enrique sobre la calidad de los personajes con los cuales tiene que convivir. Aclaro que solo estuvimos los tres:

Enrique, el doctor Lombana y yo, sentados en una mesa, y no hablamos con nadie más”, dice Williamson, también abogada, en su comunicación.



Y agrega: “En lo que a mí respecta y consta ni el doctor Jaime Lombana ni mi persona, en el caso de mi visita al interno Enrique Pardo, ni en ninguna de las que he realizado por espacio de los 10 años que Enrique lleva en prisión he conocido, entrevistado o de cualquier forma relacionado directa o indirectamente con el señor Juan Guillermo Monsalve, testigo de los hechos que son objeto de investigación, así como no he tenido relación ni he hablado con ningún otro recluso”.

En ninguna de las (visitas) que he realizado por espacio de los 10 años que Enrique lleva en prisión he conocido, entrevistado o de cualquier forma relacionado con el señor Juan Guillermo Monsalve FACEBOOK

TWITTER



Esa misma explicación se la dio Williamson a la Corte Suprema en un oficio que le remitió el 5 de julio pasado. Pero, por ahora, aguarda la fecha en que el alto tribunal escuchará su versión oficialmente.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com