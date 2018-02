Rastrean avión que controladores no dejaron que la FAC siguiera

En uso de su poder preferente, la Procuraduría le dijo a EL TIEMPO que citará al comandante de la FAC, general Carlos Eduardo Bueno, para que reitere los señalamientos contra funcionarios de la Aerocivil que bloquearon una misión militar antinarcóticos.

Tal como lo reveló EL TIEMPO este domingo, un supervisor, un planeador de vuelo y una controladora le negaron el permiso a un avión militar de salir del espacio aéreo de la Base de Palanquero, el 31 de octubre de 2017, para interceptar a un bimotor que venía de Centroamérica.



“Nos tuvieron 25 minutos esperando y luego negaron el permiso. Se trata de una demora injustificada que viola acuerdos suscritos con la Aerocivil”, dijo el general Bueno en entrevista con este diario.



Y agregó que los funcionarios desobedecieron las órdenes de sus superiores y con su proceder se violaron acuerdos que le dan prioridad a este tipo de vuelos, denominados de Orden Público.



Según la investigación, los funcionarios cuya conducta se revisa son Carlos Iván Henao Hernández, César Augusto López Díaz y Claudia Viviana Orozco, esta última, tesorera de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) Los tres también serán citados por la Procuraduría para que expliquen su proceder.



Al respecto, la vocera del sindicato de controladores de la Aerocivil declaró que los funcionarios cumplieron a cabalidad con los reglamentos aeronáuticos. Además, allegados a los indagados aseguraron que la FAC nunca entregó el plan de vuelo que se exige para estos casos (ver recuadro).



Pero el general Bueno los desmintió. De hecho, el alto oficial no solo dijo que sí hubo plan de vuelo, sino que, además, desmintió que se hubiera presentado mal tiempo el día del incidente.

Guatemala indaga

“Ese día le informamos lo que estaba pasando al director de servicios de navegación aérea de la Aerocivil , él acude a hablar con el supervisor del centro de tránsito aéreo en Bogotá. Pero el supervisor persiste en la negativa de autorizar la salida del espacio aéreo de Palanquero”, explicó Bueno, quien de paso desmintió que el avión militar de reconocimiento hubiera podido poner en riesgo los vuelos civiles que transitaban a esa hora. Bueno también reveló que autoridades de Guatemala le informaron que la aeronave sospechosa llegó a ese país y luego fue incinerada.



EL TIEMPO encontró un reporte de la Policía de Guatemala, del 1.° de noviembre de 2017 –un día después del incidente–, que da cuenta de una investigación tras el hallazgo de una nave destruida. El reporte salió de la subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, que localizó el aparato a 2 horas de Salacuin, Alta Verapaz. Esta podría ser la misma que salió de Colombia.



“Yo también tengo las preguntas, aquí no han sido resueltas. Aquí tenemos claramente que saber cuál es la jerarquía cuando hay una operación de orden público contra el crimen organizado trasnacional. Si es la de un controlador que no tiene toda la información o si es la de la FAC, que la tiene toda y que responde en caso de que ese riesgo se vuelva un incidente. No tengo respuestas satisfactorias”, dijo Luis C. Villegas, ministro de Defensa, refiriéndose al incidente con los controladores.

Sindicato defiende a los tres implicados

Diana Pulido, del sindicato de controladores, dijo que los funcionarios cuestionados cumplieron con el reglamento aeronáutico. Según ella, la aeronave de la FAC despegó sin previa autorización y coordinación del tránsito aéreo y sin plan de vuelo.



“Inicialmente el controlador no le pudo autorizar un rumbo que pedían porque se dirigían en contra de algunos aviones comerciales de pasajeros que sobrevolaban la zona y la tripulación le solicita otra autorización, que le da el permiso, y se le hace la coordinación”, afirmó Pulido. Y cuestionó que los nombres de los implicados se filtraran.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa