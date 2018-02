Implicado en accidente entre autos de lujo demandará a McLaren

14 de febrero 2018 , 10:54 a.m.

La pelea por la estrellada entre carros de lujo en la vía Bogotá-Tunja, se va a trasladar a los tribunales y a las aseguradoras.



Desde el lunes, el abogado Abelardo de la Espriella le dijo a EL TIEMPO que evaluaba demandar a la casa Matriz de la McLaren porque los airbag del auto de su cliente Giovanni Bojanini no le abrieron el día del accidente y tienen fracturada una clavícula.

"Él perdió el control porque otro carro lo tocó por atrás. Y las bolsas de aire no abrieron. Estamos evaluando si se demanda en Estados Unidos. Esto es un tema reputacional para McLaren", explicó el penalista.



También dijo que hacía menos de un mes su cliente había enviado por barco el Mclaren, único en Colombia, para que le hicieran el respectivo mantenimiento en Miami. Por eso, aunque la marca es británica, la posible demanda sería instaurada allí.



De la Espriella no se quiso referir al conductor que supuestamente chocó a su cliente pero insiste en que Bojanini no es el responsable.



Por otra parte, EL TIEMPO estableció que Néstor Lozano, el conductor de 19 años del Mercedes que se vio implicado en el choque múltiple, buscará que el seguro de la Toyota que Bojanini embistió sea el que responda por la pérdida total de su auto, avaluado en 480 millones de pesos.



Lozano se estrelló con el bus intermunicipal cuando esquivó la Toyota a la que Bojanini había impactado.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

@uinvestigativa