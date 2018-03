Fiscalía captura 196 expendedores de droga cerca a centros educativos

23 de marzo 2018 , 11:58 a.m.

"Esto es un delito capital, esto no tiene perdón de la justicia y menos de Dios", aseguró el fiscal general, Néstor Humberto Martínez esta mañana al referirse a una mega operación contra distribuidores y comercializadores de droga en entornos educativos.



En total fueron capturadas 196 personas que vendían sustancias estupefacientes en inmediaciones de colegios y universidades en 20 municipios del país.

El jefe del ente acusador señaló esta operación como "uno de los golpes más certeros", contra redes criminales que se lucran del microtráfico.



Martínez indicó que se han detectado redes que han ubicado hasta ollas móviles para distribuir la droga y evitar la acción de las autoridades. Destacó que en Pereira por ejemplo, los delincuentes le daban a los menores droga gratis para inducirlos



El Fiscal General resaltó que para evitar el accionar de las autoridades algunos de los capturados pretendían señalar que lo decomisado era su dosis personal.



"Eso nos genera un desafío para demostrar que en realidad son distribuidores de drogas", añadió tras afirmar que la semana pasada más de 40 personas lograron quedar libres con el argumento de que lo que portaban era dosis personal.



Reiteró que ese tema debe ser revisado en la ley para garantizar que se pueda llegar a los distribuidores.



JUSTICIA

Beneficios disidencias:

Martínez celebró la decisión del Gobierno de echar para atrás los beneficios para las disidencias, que tal como lo informó este diario iban anexas al proyecto de ley sobre sometimiento de bandas criminales como la que lidera, Dairo Antonio Úsuga del 'clan Úsuga' o 'Golfo'.



Indicó que el tema no fue discutido en en consejo de política criminal y que era un mal mensaje para la sociedad.



Sostuvo que personas como 'Guacho', que no se acogió el proceso de paz y ahora siembra el terror en Nariño no pueden ahora recibir beneficios judiciales.



Finalmente confirmó que hoy se ocupó la casa - que sirvió como sede política de la hoy suspendida Aida Merlano, quien logró un puesto en el Senado en las pasadas elecciones - en la que se cometieron las irregularidades investigadas de posible compra u venta de votos y se identificaron otros 46 inmuebles de Barranquilla y Soledad en las que también se habrían registrado irregularidades.



JUSTICIA​