'No conozco a Prieto', dice bajo juramento alfil de Vargas Lleras

11 de enero 2018 , 10:28 a.m.

11 de enero 2018 , 10:28 a.m.

Tal como lo anticipó EL TIEMPO en noviembre, el nombre de Germán Córdoba exvicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y actual ficha clave de la campaña a la presidencia de Germán Vargas Lleras, fue mencionado dentro de la investigación sobre la firma del otrosí de la Ruta Del Sol III.



Juan Sebastián Correa, asesor de la cabeza de la ANI en ese momento Luis Fernando Andrade y quien es hoy testigo de la Fiscalía, entregó un cronograma de reuniones de Roberto Prieto con altos funcionarios de la institución.

Una de los siete encuentros que reportó Correa habría sido con Germán Córdoba. Según esa versión, Córdoba y Roberto Prieto, gerente de las campañas Santos presidente 2010 y 2014, se habrían reunido el 24 de febrero de 2015 en la ANI para discutir sobre la concesión Ruta del Sol III.



Correa sostiene que además de Correa, en esa reunión también estuvieron Camilo Jaramillo, vicepresidente de estructuración de la ANI y Hernando Mereb Rodríguez, entonces gerente financiero de la ANI.



Sin embargo, en su momento Germán Córdoba le dijo a EL TIEMPO que nunca conoció a Roberto Prieto, a quien le imputarán cargos por la presunta recepción de dinero a raíz de la firma de ese otrosí.



“Bajo la gravedad del juramento le dije a la Fiscalía que no conozco a Roberto Prieto. Tampoco es cierto que esté vinculado a la investigación. Simplemente fui citado a versión libre, sin abogados y expliqué mis actuaciones”, le dijo Córdoba a este diario.

Y agregó que si bien él firmó ese otrosí, no implicó el desembolso de un solo peso.



Para el próximo 26 de febrero está programada la imputación de cargos de Roberto Prieto por los delitos de tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento público.



Según la Fiscalía Prieto habría influido en la decisión de la ANI de asignar la adición del contrato de Ruta del Sol Sector III a Yuma Concesionaria S.A.S.



UNIDAD INVESTIGATIVA