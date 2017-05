General (r) Jaime Uscátegui quedó en libertad condicional

“Veo en la Jurisdicción de Paz, una oportunidad para demostrar mi inocencia y reivindicar mi buen nombre”.



Así reaccionó el general (r) Jaime Humberto Uscátegui, a la decisión del Juez 21 de Ejecución de Penas de Bogotá que este viernes le concedió la libertad condicional, para que la condena en su contra de 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, Meta, sea revisada por la Justicia Especial para la Paz (JEP).

EL TIEMPO reveló que el juzgado emitió sobre las diez de la mañana, de este viernes, un fallo en el que señaló que Uscátegui Ramírez cumplía con los requisitos para recibir el beneficio de la libertad en el marco de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.



“Como ha sido mi actitud recurrente durante todo este tiempo, atenderé cada llamado de la justicia y honraré la verdad real y procesal, aportando las pruebas que respaldan mi inocencia”, señaló el oficial en un comunicado antes de recuperar su libertad.



El 13 de febrero, Uscátegui, que se convirtió en el oficial de mayor rango que recupera su libertad por cuenta del proceso de paz, había pedido cupo para ir al nuevo sistema de justicia asegurando que no reconocería responsabilidad en los hechos por los que fue condenado en la justicia ordinaria.



“No le tengo miedo a la verdad. Acudiré a la sección de revisión del tribunal con las pruebas que respaldan mi inocencia”, señaló el oficial que permaneció 16 años detenido.



En junio del 2014, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el oficial, por el delito de omisión impropia de los homicidios y secuestros perpetrados durante la masacre cometida por paramilitares en Mapiripán entre el 15 y el 20 de julio de 1997.

La sentencia confirmó su responsabilidad en los hechos “porque incumplió el deber de protección a la población civil pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la Constitución a los miembros de la Fuerza Pública”. Sin embargo, la Corte descartó que haya sido aliado de los paramilitares que cometieron la masacre.

Los caminos del oficial

Abogados consultados por este diario señalaron que el general Uscátegui podrá permanecer en libertad condicional entre tanto la sala de revisión de la JEP toma una decisión de fondo sobre su proceso. Ese organismo podría declarar su inocencia y ordenar su libertad definitiva o ratificar la condena. En este último escenario, la justicia de paz establece penas de entre 15 y 20 años de prisión.



Ante jueces de ejecución de penas hoy están en trámite otras 645 peticiones de libertad de uniformados que ya suscribieron actas de compromiso.



También está pendiente la decisión sobre la libertad del exministro Diego Palacios, y el exsecretario de presidencia Alberto Velásquez condenados por la ‘Yidispolítica’ y que también pidieron ir a la JEP.

Ya son 21 militares libres

Por cuenta de los acuerdos de paz con las Farc ya quedaron libres 21 uniformados que se encontraban presos, desde hace más de cinco años, procesados por distintos delitos y que en su mayoría se encontraban en unidades militares.



EL 19 de abril quedaron en libertad el cabo del Ejército Elvin Andrés Caro Mesa y el soldado Luis Emiro Sierra Padilla, condenados por un ‘falso positivo’ y que fueron los primeros uniformados en recuperar su libertad.



El general, Jesús Armando Arias Cabrales, que inicialmente había pedido ir a la JEP, declinó esa posibilidad en espera de que la Corte Suprema resuelva la casación de su condena a 35 años de prisión, por desaparición forzada durante la retoma del Palacio de Justicia.

Quedarán frenadas 65 órdenes de captura

Las órdenes de captura que existen hoy contra integrantes de la Fuerza Pública por diferentes delitos podrán quedar suspendidas, gracias al último decreto expedido por el Gobierno como parte de la implementación del acuerdo de paz.



El decreto prevé no solo la suspensión de las órdenes de captura vigentes sino la revocatoria o suspensión de la medida de aseguramiento para policías y militares procesados por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien señaló que hay 65 boletas de detención vigentes, consideró: que “la sociedad no podía aceptar que mientras las Farc gozan de la suspensión de las órdenes de captura, los oficiales y suboficiales del Ejército y la Policía estén privados de la libertad aun cuando tengan que ir a la JEP”.



El decreto señala, en todo caso, que el requisito para acceder a estos beneficios es la suscripción del acta de compromiso para someterse a la JEP.



Frente al tema, 48 organizaciones sociales, entre ellas, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denunciaron que el decreto no otorga un tratamiento “diferencial”, sino “preferencial”.



Añadieron que esa reglamentación va en contravía de los derechos de las víctimas y que les da más garantías a los victimarios.



