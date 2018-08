La foto que prueba influencia de la cienciología en las FF. MM.

La imposición de la Medalla de la Inspección General de la Policía al líder de la cienciología David Miscavige, tiene en aprietos al general (r) Carlos Ramiro Mena, quien usó el uniforme de oficial activo para el evento, el 23 de julio en Barbados.



Si bien la Policía aclaró que, a finales de 2017, se emitió un decreto firmado por Mena como oficial activo en la que anunciaba la imposición de la condecoración a la Transparencia a Miscavige y a varios oficiales, la Policía ya anunció una investigación formal por el uso del uniforme y el hecho de que se diera a entender que actuaba a nombre de la institución.

El episodio, sin embargo, dejó al descubierto una marcada influencia de este movimiento en la Policía y en las otras fuerzas.



EL TEMPO obtuvo una foto en el que oficiales activos de Ejército y la Policía le dieron la bienvenida a Miscavige en una de sus visitas a Colombia, "impulsando la expansión de la religión en el mundo".



Según informó la página oficial de la cienciología, en la foto aparecen Sandra Rincón, entonces asesora de la Secretaría de Integración de Bogotá; el teniente coronel Carlos Peña, que coordinaba la educación antidrogas de la policía Antinarcóticos; el capitán Jhon Galindo, entonces director operativo del Círculo Nacional de auxiliares Técnicos (CINAT). Además, el teniente coronel Anstrongh Polanía, quien se desempeñaba como jefe de Derechos de la Operación Conjunta del Ministerio de Defensa y el teniente Rojas, entonces comandante de los Grupos Operativos de Seguridad Rural de la Policía Nacional.

"La importancia de la ocasión puede ser medida por el peso de los dignatarios presentes en la ceremonia, que literalmente representan el peldaño superior del Ejército Colombiano y de la Policía", dice el comunicado oficial que acompaña la foto y que está fechado en julio de 2017, aunque personas cercanas a los oficiales dicen que fue mucho antes.



Al respecto, altos funcionarios del gobierno señalaron que las diferentes fuerzas son respetuosas de los cultos que profesan sus miembros. Y admitieron que, de manera gratuita, la cienciología ha dictado cursos de liderazgo, con asistencia voluntaria, y regalado cartillas en diferentes oficinas. Una de ellas fue la Policía de Tránsito cuando Mena era su director.



No obstante, negaron que ese vínculo haya desencadenado contratos para impresión de documentos o apoyo en otras áreas.



EL TIEMPO estableció que el teniente coronel Rojas está asignado a la Policía de Caldas y Peña, en Santa Marta. No obstante, solo el director de la Policía, general Jorge Nieto, está autorizado para hablar del tema.



En el Distrito informaron, por su parte, que al parecer la funcionaria que aparece en la foto ya no trabaja para la Secretaría de Integración.

