Capturan a secretaria de consulado de Colombia en República Dominicana

En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exsenador Félix Salcedo, el juez señaló que ya fue capturada otra persona que habría participado de red de tráfico de migrantes.



Se trata de Eliana Yasmín Serrada, segunda secretaria del consulado de Colombia en República Dominicana.



De acuerdo con la Fiscalía, la funcionaria era quien expedía las visas para extranjeros como parte de los servicios ilegales que ofrecía la empresa delictiva.



En la diligencia, la Fiscalía General le pidió a un juez de la república que envíe a prisión preventiva al exsenador Salcedo.

También se pidió la medida de aseguramiento contra la abogada Paula Andrea Parra y el artista Jair Pabón. En los tres casos, la Fiscalía los señala de ser integrantes de una banda criminal que enviaba migrantes con documentación falsa a varios países.



Los tres fueron procesados por cargos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.



La Fiscalía dijo que la detención preventiva "es idónea, necesaria y proporcional, no es una medida exagerada(...) El sacrificio de esos intereses individuales de los imputados que comporta una restricción de este tipo, es compensado con los intereses del Estado que representa el interés de la sociedad, la protección de la comunidad y del proceso", aseguró el delegado Fiscal del caso.



En el desarrollo de la diligencia judicial, el ente acusador presentó interceptaciones telefónicas del exsenador Félix Salcedo en las que se lo escucha hablando con el que sería el líder de la organización criminal, José Armando Guamán Miranda:



Félix: Estaba por llamarlo a usted

Guamán: Dígame mi doc.

Félix: Tengo que comentarle personalmente una cosa, no puedo mandar más cartas, me pasaron un dato un amigo que tengo allá en el ministerio que yo le ayudé a meterse ahí.

Guamán: Ah ya.

Félix: No sé qué ha pasado, pero me están investigando por allá, no quiero tener problemas.

Guamán: Ah ya mi Doctor.

Félix: Lo que yo pueda hacer, yo lo hago. Pero que no tenga que dejar ese tipo de documentos, no puedo dejarlos, son unas evidencias en contra mía.

Guamán: No mi doctor, entonces mandaremos otras carta, de otro lugar, otras personas. La cuestión sería que ud me recomiende nada más, no sé si ud puede llamar a lucho y recomendar.

Félix: Ya eso es diferente, a no ser que lo graben a uno, quién sabe si lo grabarán.

Guamán: No creo que graben. Pero podríamos recomendar y hacemos otra experiencia a alguien que lo haga mi doc.

Félix: Ah bueno, hablemos personalmente y hacemos una estrategia sobre eso.

Guamán: Sí, igual usted solo recomienda nada más.

Félix: Eso sí lo puedo hacer.

Guamán: Usted solamente habla, no más mi doctor, nosotros nos encargamos de lo demás. Mejor así para que no cree sospecha mi doctor.



La audiencia de medida de aseguramiento fue suspendida hasta las 3:00 de la tarde para que el representante del Ministerio Público y la bancada de la defensa presenten sus argumentos de acuerdo a los expuesto y solicitado por la Fiscalía.



JUSTICIA