Fiscalía se opone a que cabeza de Reficar siga 'teletrabajando'

En una audiencia ante el juez 12 con control de garantías, la defensa del expresidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, solicitó que se le permita mantener un permiso de trabajo para cumplir con su horario laboral en Ecopetrol.

​

Reinoso es investigado por el desfalco en la ampliación de la Refinería de Cartagena, el mayor caso de corrupción que se ha dado en el país.

"No es justo, bajo ninguna circunstancia, que a una persona se le limite y se le cause tanto daño cuando ni siquiera es una persona condenada. Adicionalmente, la empresa ha certificado que la labor que desempeña no tiene nada que ver, ni con Reficar, ni con los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento", dijo el abogado defensor.

Así, la defensa solicitó en primer lugar que, aunque tiene una medida de aseguramiento de casa por cárcel, se le permita salir sólo para trabajar directamente en Ecopetrol, y dijo que en caso de no aceptar, se acceda a que continúe 'teletrabajando' desde su domicilio.



"La petición principal es que se le permita trabajar en la empresa directamente, es decir, que se le dé un permiso para salir de la casa e ir al lugar de trabajo en el horario y lugar que la empresa ha certificado", dijo el abogado. .



Según la defensa, "él hasta este momento es un imputado", por lo que debe seguir conservando la posibilidad de trabajar.



El abogado de Reinoso -quien no asistió a la diligencia en Paloquemao- dijo que tiene dos hijas y una esposa que dependen de sus ingresos, por lo que se le debe permitir seguir manteniendo su contrato como Gerente de Proyectos en Ecopetrol.



Tal y como lo reveló este diario, desde la comodidad de su casa, en donde cumple la detención domicliaria, Reyes Reinoso recibe un sueldo de 54,7 millones de pesos mensuales pagados por Ecopetrol, firma que precisamente es la víctima del desfalco de Reficar.



Una certificación de Ecopetrol del pasado 23 de mayo establece que Reinoso trabaja en un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, “horario que lleva a cabo en su lugar de residencia”.



En la audiencia el delegado de la Fiscalía aseguró que "se opone, y se opone rotundamente, a la petición realizada por el señor defensor".



El fiscal del caso dijo que "el hoy procesado es un riesgo, pues de acuerdo con los elementos de prueba, estaba manipulando e incidiendo en testigos en la investigación de Reficar, y por la presunta apropiación de más de 6.000 millones de pesos", aseguró.



"Las razones por las que se pidió medida de aseguramiento era precisamente para evitar la obstrucción a la justicia y el riesgo procesal", señaló el delegado de la Fiscalía, quien dijo que en este último contrato Reinoso lleva más de 130 días laborando con Ecopetrol.



"No es un cargo de poca monta, sus funciones son de mando, pues lidera equipos de trabajo, pero sobre todo, tiene relación funcional con los costos y gastos del proyecto que se adelantan en la Refinería", agregó el fiscal.



Reinoso ha pedido que se le renueve el permiso para trabajar, a pesar de que se le impuso la medida de aseguramiento domiciliaria considerando que podía obstruir la justicia por la posibilidad de destruir, modificar, ocultar o falsificar pruebas.



Reyes Reinoso fue la cabeza de Reficar entre el 2012 y 2016, y la Fiscalía le imputó cargos porque sería parte del grupo de directivos que, a través de maniobras ilegales, habría beneficiado al contratista CB&I al modificar el contrato inicial de ampliación de la Refinería. Así, el proyecto de Reficar, que debía costar 3.777 millones de dólares, terminó costando más de US$ 8.106 millones.



JUSTICIA