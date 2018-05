Piden cárcel para Paola Solarte y medida no privativa para su padre

En una sala del Complejo Judicial de Paloquemao se llevó a cabo gran parte de la audiencia de medida de aseguramiento en contra de Carlos Alberto Solarte Solarte y su hija Paola Fernanda Solarte, investigados por caso Odebrecht.

Tras el riesgo de obstrucción a la justicia y el de no comparecencia al proceso, la Fiscalía consideró que la medida urgente que se debe imponer a Paola Solarte es la privativa de la libertad en establecimiento carcelario porque "se ha determinado la naturaleza grave de los delitos", así lo indicó el delegado Fiscal.



"Los mismos fines constitucionales, los mismos elementos materiales probatorios que soportan la petición de medida de aseguramiento de la señora Paola Solarte, en cuanto a obstrucción de justicia, peligro para la seguridad de la comunidad y no comparecencia operan de la misma forma para el señor Carlos Alberto Solarte" solicitó el delegado fiscal.



Todo fue justificado frente a la situación del Ingeniero Solarte Solarte quién por su edad y condiciones de salud, como lo indicó la Fiscalía General de la Nación, no aplicaría una medida de aseguramiento privativa de la libertad, pero haciendo la aclaración que deberá presentarse ante los requerimientos que exija tanto el ente acusador, como el juzgado que lleve el caso. No podrá salir ni siquiera, de la capital colombiana y en caso de ser condenado por un juez de conocimiento tendrá que pagar una sanción económica.



La Fiscalía añadió que ninguna otra medida cumple con los requisitos para proteger cualquier tipo de afectación al proceso y para proteger a la sociedad.



"En el caso del señor Carlos Alberto Solarte Solarte tiene obligación de conservar buena conducta individual, familiar y social, prohibición de salir del país y lugar en donde reside y una sanción real, adecuada mediante depósito de dinero o hipoteca a favor de lo que es la administración de justicia, en aras de mostrar la protección de los fines constitucionales en la medida que podrá obstaculizar a la justicia", afirmó el ente acusador.



Las audiencia fue aplazada para el próximo martes donde deberán presentar sus argumentos los defensores de confianza de los hoy imputados y el delegado del Ministerio Público. Quedará pendiente la decisión de la juez con control de garantías



JUSTICIA

.