Fiscalía pide preclusión de investigación de escolta que mató a ladrón

Hoy en los juzgados de Paloquemao la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación que se adelanta contra Mario Muñoz Uribe, el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que mató a un delincuente por defender a una mujer víctima de atraco en el norte de Bogotá.

“En este caso que hoy nos ocupa, debo informarle al señor juez que la investigación se encuentra en etapa de indagación por lo tanto, la Fiscalía invoca la preclusión de la investigación”, solicitó la delegada Fiscal.



Los hechos ocurrieron el 30 de enero del presente año hacia las siete de la noche en el norte de Bogotá cuando una mujer fue defendida por un hombre tras ser víctima de atraco por tres personas que rompieron el vidrio de la ventana del copiloto de su camioneta para hurtar sus pertenencias.



Mario Muñoz, quién estaba en otro vehículo con la persona a la que presta el servicio de protección, fue el hombre que decidió ayudarla luego de darse cuenta que tres atracadores la embistieron en su carro. Se desplazó acercándose a la mujer que estaba siendo atacada, para detener la situación.



Primero, según la investigación de la Fiscalía, Muñoz Uribe llamó la atención de los delincuentes advirtiendo que era un funcionario de protección y les ordenó detenerse, ante la negativa, uno de los hombres salió del vehículo e intentó agredir a Mario Muñoz con arma cortopunzante, es por ello que el escolta decidió hacer un disparo al césped solicitando que se detuvieran, pero la respuesta de uno de los hombres fue negativa.



Nicolás Afanador Duarte fue acercándose de acuerdo a las declaraciones del hoy investigado, con intenciones de atacarlo, razón por la cual, él decide disparar dos veces en su cuerpo.



"Su señoría nos encontramos en la estructuración específica de este elemento dela legítima defensa porque ante una agresión por varios sujetos, Mario reacciona para proteger la vida, integridad y seguridad de esta persona, la señora Francy Leyton, y luego debe además, proteger la propia porque si no reacciona de la manera como reaccionó, él hubiera sido el lesionado o el muerto justamente porque la actitud de esta persona fue la de agredir(…) Mario Muñoz no provocó ningún ataque, salió en defensa de esos derechos que estaban siendo afectados" dijo Marlon Díaz, abogado defensor.



Ante la solicitud de las partes intervinientes de precluir la investigación, el representante de víctimas, Pedro Hernando Fuentes dijo que consideraba que se podría archivar el caso, pero no ahora, que la madre del joven asesinado, Nicolás Duarte, y su hermana quieren saber qué pasó.



“El interés tanto de la mamá como de la hermana es que se les diga la verdad, ellas no están interesadas en ningún tipo de venganza, ni que encarcelen al escolta, ellas quieren es que se deje la premura y que se haga una investigación a fondo en donde por ejemplo si se había hablado de unos videos y de otros elementos materiales probatorios pues se les de a conocer”, destacó Fuentes.



Durante la diligencia, la defensa de Mario Muñoz Uribe informó que la víctima, quien el año pasado había cumplido su mayoría de edad, estaba siendo investigado por el delito de hurto calificado agravado.



“Esta persona tenía anotaciones de varios hechos contra el patrimonio económico, la mayoría hurto calificado y agravado, lesiones personales, porte ilegal de armas siendo menor de edad, pero el primer proceso que tenía como mayor de edad fueron unos hechos del 31 de octubre del año pasado en la Avenida Primero de Mayo con 56, un hurto calificado y agravado”, aseguró Marlon Díaz.



Por su parte, la Procuraduría apoyó la petición elevada por la Fiscalía de precluir la investigación y afirmó que “no se puede desconocer, ni puede auspiciarse, que todos los ciudadanos nos armemos. Los medios de comunicación no pueden llamar a los ciudadanos a armarse de propia mano, tenemos que respetar la institucionalidad, tenemos que respetar a los funcionarios que están para defender nuestra vida y confiar en ellos nuestra defensa”.



La decisión del juez se sabrá el próximo 7 de mayo.



