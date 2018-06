Fiscalía pide mantener orden de captura contra 'zar de la vigilancia' 

La Fiscalía y la Procuraduría pidieron negar la revocatoria de la medida de aseguramiento en contra de Jorge Arturo Moreno Ojeda, conocido como el zar de la vigilancia

El poderoso empresario y excandidato al Congreso, se encuentra en Miami y enfrenta un proceso por fraude procesal y prácticas restrictivas de la competencia en Colombia.



La defensa de Ojeda pidió que se le revoque la orden de captura y aseguró que su cliente tiene retenido el pasaporte en Estados Unidos, razón por la cual no ha podido comparecer ante las autoridades colombianas, pero que tiene disposición de hacerlo.



Sin embargo, para la Procuraduría lo que está haciendo el sindicado es todo lo contrario. "Ojeda se hizo a un profesional del derecho y pago una fianza de 75 mil dólares para quedarse en los Estados Unidos", aseguró el delegado de la Procuraduría.



Y agregó que si Ojeda quisiera atender sus asuntos con las autoridades colombianas se hubiera dejado deportar, para "dar la cara" y no pagar esa fianza.



Para la Fiscalía no hay claridad de cómo llego el zar de la seguridad, quien consideró está "prófugo de la justicia", a Estados Unidos. "Algo paso allá a donde tampoco sabemos cómo llego", dijo el fiscal del caso.



Ojeda estaría detrás de un entramado empresarial con el que habría realizado una serie de maniobras para que las firmas bajo su control obtuvieran, al parecer irregularmente, contratos para el servicio de vigilancia y seguridad privada.



La defensa asegura que se sabe lugar en dónde está su cliente y que no ha huido de la justicia, pero la orden de captura aún no se ha hecho efectiva.



La decisión del juez será anunciada el miércoles en la mañana.



Justicia

justicia@eltiempo.com