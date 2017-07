Fiscalía pide cárcel para magistrados del Meta

La fiscal 8 delegada ante la Corte Suprema de Justicia solicitó ante el magistrado Fernando Pareja enviar a prisión a los tres magistrados del Tribunal de Villavicencio: Alcibiades Vargas Bautista, Joel Darío Trejos y Fausto Rubén Díaz Rodríguez.

La fiscal indicó en audiencia que los magistrados son un peligro para la sociedad y que hicieron parte de una empresa criminal en la que se concertaron para delinquir y otorgaron beneficios, preacuerdos y detenciones domiciliarias a criminales.



La fiscal señaló que su "actuar es reprochable" y que ahora dos de los magistrados solicitaron una licencia no remunerada para apartarse del cargo, pero que ese trámite solo se permite por tres meses.



"Hay necesidad y urgencia de la medida. Hubo permanencia y concertación en el tiempo", indicó.



En los procesos, indicó la fiscal –la magistrada Patricia Rodríguez–, siempre argumentaba salvamento de voto.



Otro de los factores por los cuales se solicitó la medida fue el peligro de fuga de los implicados.



La representante del ente acusador dijo que se debe proteger la eficiencia de la Rama Judicial y en especial de la justicia en Villavicencio. "Durante varios años facilitaron el funcionamiento de empresas criminales en casos de narcotráfico y delitos graves", puntualizó.



Otro de los fundamentos es para garantizar la comparecencia en el proceso.



"No es posible la prisión domiciliaria porque son investigados por el delito de cohecho y otros delitos que superan los cuatro años de prisión", señaló la fiscal. En la audiencia dijo que se deben cumplir los fines constitucionales, proteger la investigación y evitar que sigan los hechos de corrupción.



Además, agregó: "Se ha determinado la gravedad de las conductas delictivas y la continuidad de los mismos. Se resuelven recursos sin amparo y en la sala penal los magistrados representan la mayoría para efectuar una decisión. Se pretende evitar que se siga con la actividad delictiva y que cumplan con la pena, que sería alta. Existe evidencia para inferir de los tres implicados su conducta delictiva".



La Fiscal también solicitó que se ordene la suspensión temporal del cargo a los dos magistrados que actualmente se encuentran en licencia no remunerada.



La definición de la situación de los magistrados fue aplazada para este miércoles, pues la defensa pidió tiempo para revisar las pruebas de la Fiscalía.



JUSTICIA