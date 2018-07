Expresidente del grupo Saludcoop, a responder por millonario peculado

En solo cuatro años el expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino Antía habría desviado casi 400.000 millones de pesos que tenían que destinarse al servicio de los pacientes y que terminaron financiando otras inversiones de la liquidada EPS.

Esa es la hipótesis de la Fiscalía que llevó a que el otrora poderoso exdirectivo de la más grande EPS del país, preso en la cárcel La Picota, fuera llamado a juicio por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, por el que podría pagar una pena de más de 17 años de cárcel en caso de ser encontrado culpable.



Palacino Antía fue capturado el 9 de marzo para ser escuchado en indagatoria y luego de evaluar ese testimonio y practicar otras pruebas, especialmente análisis contables y de las finanzas de la EPS, la fiscal del caso consideró que había suficientes evidencias para acusarlo formalmente y ordenar que siga privado de su libertad por la gravedad de los hechos y por la posibilidad de que pueda salir del país.



Antes de su captura el exdirectivo tenía fijada su residencia en los Estados Unidos.

“Habría desviado los recursos parafiscales de la administradora Saludcoop EPS para incrementar el patrimonio de la empresa en inversiones nacionales y extranjeras, activos fijos, apropiación de reservas voluntarias y gastos u operaciones económicas, sin relación con el servicio de salud, con cargo a la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, señaló la Fiscalía.



En concreto los investigadores señalan que plata del Estado entregada a Saludcoop para atender a los siete millones de afiliados que llegó a tener la EPS, se usó en inversiones a nivel nacional y países como México y Ecuador, pago de deudas, préstamos a funcionarios, adquisición de planta y equipos, entre otros.

En la investigación hay evidencias del envío de alrededor de 4.000 millones de pesos para proyectos en México y otros recursos para expandir la EPS a Ecuador en donde establecieron la casa matriz denominada Cruz Blanca.



Las irregularidades por las que responderá judicialmente Palacino Antía corresponden a hechos registrados entre 2000 y 2004 y en su contra hay otra investigación por situaciones similares durante la vigencia 2004-2010. Ese segundo proceso se adelanta bajo el nuevo sistema penal acusatorio en el que ya fue citado a interrogatorio el exdirectivo y por el que podría ser citado a imputación de cargos.

En su decisión, la Fiscalía advirtió que, gastos diferentes, como los mencionados, “deben hacerse por inversión de las ganancias de las EPS y demás recursos propios, y no por cuenta de los dineros que el Estado destina a los afiliados del sistema”.



Las investigaciones por los malos manejos en la EPS se iniciaron en la Fiscalía en el 2004 y solo hasta ahora se toman decisiones de fondo en procesos que estuvieron paralizados durante la administración del exfiscal general Luis Eduardo Montealegre, quien fue cuestionado por los pocos avances en ese caso y porque antes de llegar a la Fiscalía había sido asesor de Saludcoop.



Tras el relevo en el ente acusador, el fiscal Néstor Humberto Martínez creó un grupo de trabajo especial adscrito a la Dirección Anticorrupción, que en noviembre del 2016 revocó dos decisiones anteriores que habían favorecido a Palacino Antía y que ahora consolidó la investigación para llevarlo a juicio.



Por ese tipo de malos manejos de la plata de los afiliados el exdirectivo ya había sido sancionado disciplinariamente por la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó por 18 años y fiscalmente por la Contraloría que lo condenó junto a otros exdirectivos y exfuncionarios de la EPS al pago de 1,4 billones.



El abogado Hernán Gonzalo Jiménez Barrero, que representa al ex-‘zar’ de Saludcoop, sostuvo que solo hasta la próxima semana se notificará de la decisión de la Fiscalía pero que no hay evidencias de hechos de corrupción porque la plata se invirtió en la misma empresa.



“Se dieron las explicaciones suficientes y se le demostró a la Fiscalía contablemente cómo se gastaron los recursos. Ese dinero no se sacó de la empresa, no fue a parar a los bolsillos de ningún directivo, esa plata se usó en la infraestructura de la EPS que fue intervenida por el Estado y luego vendida”, dijo.



