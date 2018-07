Fiscalía, tras el rastro de los contratos de ‘La Gata’

Como una licitación “mentirosa y amañada” calificó la Fiscalía el proceso de contratación de apuestas celebrado en Magdalena durante la gobernación de Luis Miguel Cotes con Aposmar, una de las empresas de la condenada ‘reina del chance’, Enilse López, ‘La Gata’.

De acuerdo con el ente acusador, el exgobernador “hizo una mentirosa convocatoria en la cual emitió un pliego de condiciones a todas luces amañado, con destinatario específico y único” a la firma Empresarios Asociados de Apuestas Permanentes del Departamento de Magdalena Aposmar S.A.



Este es un primer paso de la justicia en el rastreo de contratos del ‘chance’ que fueron adjudicados a las empresas de ‘La Gata’ durante más de una década en varios departamentos de la Costa Atlántica.



Ayer la Fiscalía le imputó el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales a Cotes, argumentando que desde su despacho habría direccionado el proceso para que la licitación de apuestas del Magdalena fuera concedida en diciembre del 2012 a Aposmar.

En el expediente consta que la empresa llevaba para entonces 15 años con el negocio de los juegos de azar de ese departamento, por lo que también se investiga si se habría presentado una violación a la ley que permitía concesiones por un máximo de 5 años.



De acuerdo con la Fiscalía, el pliego de condiciones incluyó requisitos que solo podía cumplir la empresa de ‘La Gata’. Por ejemplo, se exigía experiencia de 15 años durante los últimos 20 años, y tener 150 puntos de venta fijos, 1.250 puntos de venta móviles y un número de vendedores que, según el ente acusador, hacían imposible la competencia.



Además, Aposmar acreditaba la existencia de esos puntos con unas simples constancias, mientras que a los otros oferentes se les exigía aportar promesas de contratos de arriendo y contratos laborales. Esto, “equivale a decir que materialmente no existió licitación”, dijo el fiscal del caso.



Al finalizar la audiencia, Cotes afirmó que durante su administración se garantizó la libre competencia. No aceptó cargos y aseguró que demostrará la legalidad de sus actuaciones. Agregó que no conoce a ‘La Gata’ y que “buscando la idoneidad” en la licitación, el proceso fue delegado al secretario del Interior de la época, Eduardo Arrieta Coronel.



JUSTICIA