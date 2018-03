No hay evidencia de disparos contra carro de Petro: Fiscalía

"La técnica balística inicialmente nos descarta cualquier posibilidad de arma de fuego. Y estamos recurriendo a una técnica mucho más avanzada que es la microscopia electrónica de barrido, que es precisa en estos dictámenes”. Ese fue el parte que entregó en la tarde de este lunes el director del CTI de la Fiscalía, general (r) Luis Alberto Pérez Albarán, sobre el ataque contra el vehículo blindado del candidato presidencial Gustavo Petro ocurrido el viernes pasado en Cúcuta.

Lo que muestran los peritazgos y el análisis de los videos tomados durante los hechos es que, contrario a lo que ha asegurado el candidato, no hubo disparos. Sin embargo, las investigaciones no han concluido y, en todo caso, la Fiscalía busca individualizar a las personas que protagonizaron la asonada en el centro de la capital de Norte de Santander.



La camioneta blindada –que había sido alquilada para ese evento– tiene cerca de diez fuertes golpes tanto en los vidrios panorámico y laterales como en la carrocería. Pero ninguno de ellos corresponde, según el informe, a un proyectil de arma de fuego. Fuentes de la investigación hablan de varios objetos contundentes.



“Nosotros no estamos descartando ninguna hipótesis. En este momento estamos mostrando qué es lo que hemos recogido y los elementos materiales”, dijo el general Pérez sobre las denuncias de un posible atentado contra el candidato. La fiscal que lleva el caso seguirá recogiendo los elementos probatorios y será la encargada de determinar oficialmente la realidad de los hechos.

El análisis morfológico y balístico determinó que no se encontraron evidencias de un proyectil. Foto: Fiscalía

Los peritos de la Fiscalía en Cúcuta realizaron durante el fin de semana la inspección técnica a la camioneta, que permanece bajo custodia para la investigación. La rigurosidad de ese análisis fue avalada por los expertos del nivel central en Bogotá.



Luis Sepúlveda, experto forense y uno de los encargados del experticio, señaló que los golpes en las puertas produjeron abolladuras pero no penetración en el blindaje, lo cual no es compatible con el efecto de un balazo.



El general Pérez habló también sobre los videos que registran el supuesto fogonazo de un arma corta al ser disparada muy cerca del lugar en el que se encontraban el candidato, los miembros de su campaña y el cuerpo de seguridad que los protegía.



Él análisis técnico determinó que la imagen corresponde al momento en el que el Esmad dispara varias granadas de humo para dispersar a la multitud alrededor de la camioneta del candidato. “Los expertos certifican que un destello de arma de fuego es casi imperceptible a la vista humana en el día, y en este caso las cámaras de celulares lograron registrar ese momento, lo que reafirma el uso del elemento para dispersar la multitud por parte de la policía ”, dijo el jefe del CTI.



La Fiscalía analizó también un video en el que, según miembros de la campaña de Petro, se veía a una persona que al parecer tenía en sus manos un arma. El experticio señala que “está demostrado que no se trató de un arma de fuego sino de un celular que esta persona portaba en ese momento”. De hecho, esa persona se presentó a la Fiscalía cuando la imagen empezó a ser difundida. Aunque en la noche del lunes no se había pronunciado oficialmente sobre el informe de la Fiscalía, fuentes de la campaña de Gustavo Petro consultadas por este diario dijeron que están analizando las pruebas con sus propios peritos y que hasta ahora mantienen su posición de que en los hechos violentos de Cúcuta hubo armas de fuego.



JUSTICIA