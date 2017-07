Fiscal dice que justicia colombiana no conoce audio citado por La W

El fiscal Néstor Humberto Martínez reveló que investigaciones por corrupción que tienen ante jueces a tres magistrados del Tribunal Superior del Meta y al secretario del Tribunal Administrativo de Cundinamarca son apenas la punta del iceberg de la crisis de la justicia.



Martínez aseguró que se adelantan decenas de investigaciones contra miembros de la Fiscalía y aseguró que hay sendas investigaciones sobre las actuaciones de servidores y funcionarios públicos en otros 14 distritos judiciales.



"Atravesamos por un momento muy complejo", señaló el Fiscal, y agregó que todos esos procesos, muchos de los cuales llevaban años en nevera, buscan "limpiar totalmente la casa".

En las últimas tres semanas, la Fiscalía capturó a 21 personas en el Meta, entre ellos jueces, fiscales y funcionarios de Medicina Legal y el Inpec, bajo cargos de vender beneficios a peligrosos delincuentes. El mismo caso tiene ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a los tres magistrados, que habrían recibido coimas de más de mil millones de pesos por amañar decisiones en un solo proceso.



Sobre la grabación revelada por 'La W', que salpica a otro fiscal anticorrupción en los procesos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, Martínez dijo que esa prueba no ha llegado aún oficialmente a los expedientes en el país.



La W señaló que existe una conversación entre el capturado jefe Anticorrupción Gustavo Moreno y el abogado Luis Pinilla en la que aseguran que el fiscal Daniel Díaz habría recibido 300 millones para frenar las investigaciones del 'cartel de la hemofilia'.



"Que yo sepa no hay una diligencia de interrogatorio, ni una diligencia específica, una declaración jurada o una entrevista y en ese sentido tenemos que avanzar en las investigaciones totales en la Fiscalía", dijo el Fiscal General refiriéndose al funcionario presuntamente involucrado.



Martínez desmintió que se trate del segundo a bordo de la Unidad Anticorrupción y señaló que Díaz entró a la institución en el 2010 y que solo en enero del 2016, antes de la llegada de Moreno y del arranque de la actual administración, entró a ese despacho.



El fiscal general Martínez aseguró que esa información todavía está por confirmarse, pues todavía no tienen esa evidencia en su poder.



Martínez dijo que Estados Unidos entregará toda la información que tiene sobre el caso de Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y Alejandro Lyons Muskus.



"La Fiscalía no tiene una sino muchísimas investigaciones en relación con fiscales (...) La Fiscalía está formada por un grupo de servidores íntegros en su gran mayoría,

pero desafortunadamente tenemos dificultades en algunos colaboradores y por eso nos dimos a la tarea y estamos en la tarea de seguir indagando sobre la conducta de algunos de ellos", dijo Martínez.

Nuevas pistas en caso Odebrecht

El Fiscal aseguró que la próxima semana entregará más información sobre el desarrollo de la investigación de Odebrecht, y dijo que hay una operación en curso sobre el mismo tema.



Dijo que Federico Gaviria y Eduardo Zambrano son señalados de haber participado en el uso y recaudo de dineros que salieron de Odebrecht y terminaron en manos de funcionarios y particulares.



El fiscal sostuvo que el senador Otto Bula es la principal fuente de información sobre el caso de sobornos pagados por la compañía brasilera por lo que se está avanzando en la posibilidad de un principio de oportunidad.



JUSTICIA