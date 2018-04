Investigación de amenazas contra Matador es una prioridad: Fiscal

El fiscal general Néstor Humberto Martínez afirmó que la investigación por las amenazas al caricaturista Matador "es una prioridad para el ente acusador".

El jefe del ente acusador indicó que la Fiscalía debe avanzar en la investigación de todas las formas de delito.



El director de la Dijín, general Jorge Vargas, sostuvo que ante las amenazas ya se avanza en el proceso con seguimientos electrónicos internacionales.



Julio César González, caricaturista de EL TIEMPO conocido como Matador, anunció a través de Twitter que dejará de publicar sus caricaturas en redes sociales tras recibir amenazas de muerte en esos medios.



“Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del Centro Democrático, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada... tengo un lápiz y mi cerebro. A la gente que me sigue, un abrazote”, dijo Matador en su Twitter.

Amigos, ante las amenazas de muerte de algunos seguidores del uribismo y del @CeDemocratico, he decidido no volver a publicar nada en mis redes sociales. Si quieren venir por mí, no tengo escoltas ni nada...tengo un lápiz y mi cerebro.

A la gente que me sigue, un abrazote. — matador (@matadoreltiempo) 3 de abril de 2018

Cuando Matador denunció las amenazas, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que la Policía investiga los hechos.



“Quienes se esconden en un teléfono o computador para estorbar la libre expresión también deben recibir el peso de la ley”, dijo el ministro.





JUSTICIA