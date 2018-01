Fiscalía plantea que Eln estaría tras ataque a Policía en Barranquilla

Aunque el sábado, después del atentado contra la estación de policía San José, en el sur de Barranquilla, el general Mariano Botero, comandante de la Policía en esa ciudad, afirmó que los responsables podrían ser bandas criminales, la investigación dio un giro este domingo. Fuentes de la Fiscalía General señalaron que los indicios apuntarían al Eln, guerrilla que adelanta un proceso de paz con el Gobierno.

Esa explosión –el primer ataque de tres cometidos contra la Policía en menos de un día en la costa Caribe– se dio a las 6 y 40 de la mañana y dejó cinco policías muertos, quienes este domingo recibieron sus honras fúnebres (ver nota anexa), y 41 más heridos, varios de ellos de gravedad.



Horas después, a las 11 y 50 de la noche del mismo sábado, se reportó otro ataque contra la subestación de Policía del corregimiento de Buenavista, en Santa Rosa (sur de Bolívar), y en la madrugada de este domingo, a las 4 y 40 de la mañana, se dio una tercera detonación en la estación de policía del municipio de Soledad, Atlántico.

La hipótesis del general Botero, corroborada luego por el alcalde Alejandro Char, señalaba que las bandas criminales habrían cometido el atentado en Barranquilla en retaliación por los golpes dados la semana pasada al microtráfico, como la captura de alias Happy, enlace de ‘los Rastrojos’ con el ‘clan del Golfo’.



Pero después de este atentado –realizado con un explosivo colocado en un punto donde los policías se concentran habitualmente para comenzar la jornada, y el cual fue activado de manera remota–, las autoridades lograron la captura de Cristian Camilo Bellón, a quien el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló de ser el “autor material”.

Con un fuerte dispositivo de seguridad y a puerta cerrada, un juez legalizó este domingo la captura de Bellón y este lunes se espera la imputación de cargos en su contra por los delitos de homicidio agravado en cinco personas, tentativa de homicidio, terrorismo agravado y uso de explosivos.

Precisamente, la captura de Bellón permitió encontrar las primeras pistas que ahora llevan a la Fiscalía a indicar que los autores no serían bandas criminales. Su perfil llamó la atención de los investigadores del CTI, por tratarse de un hombre joven, de 31 años, que estudió seis meses de Filosofía en la Universidad Pedagógica, no tiene antecedentes judiciales y no ha estado en prisión.



Las investigaciones determinaron que Bellón habría llegado a Barranquilla desde Cúcuta, y antes habría estado en Venezuela. Las pesquisas permitieron llegar hasta la que sería su vivienda, en Bogotá, donde este domingo se adelantó un allanamiento. Aunque en esa diligencia no se encontraron explosivos, los investigadores sí hallaron videos de otras estaciones de Policía y sedes del Gobierno.



Fuentes cercanas al proceso aseguran que la principal prueba técnica con la que cuenta la Fiscalía es el aparato telefónico que le encontraron a Bellón. El análisis pudo determinar que desde este teléfono se hizo la llamada que activó la explosión.



A Bellón también se le encontraron unos papeles en los que tenía las direcciones de la estación de Policía de San José y otros puntos de la ciudad en donde, se cree, se estarían planeando otros ataques.



Fuentes cercanas a la investigación advirtieron además las similitudes del ‘modus operandi’ con que actuaron los delincuentes en Barranquilla con el del atentado del 19 de febrero del 2017, contra los agentes de policía que vigilaban cerca de la plaza de toros de Bogotá. También se investiga la veracidad de un comunicado en el que, supuestamente, el Frente de Guerra Urbano Nacional del Eln se atribuye la explosión en la estación de San José. No obstante, anoche, en la cuenta @eln_ranpal_col, esa guerrilla publicó el mismo documento en el que se atribuyó el atentado.

El presidente Juan Manuel Santos destacó que la rápida acción de las autoridades ha permitido la captura de una persona y se refirió al supuesto comunicado. “Se está confirmando veracidad”, señaló Santos en Twitter.



Las autoridades también investigan si este ataque tiene relación con los ocurridos en Buenavista –que dejó dos policías muertos– así como al del CAI de Soledad, donde cinco policías y dos civiles resultaron heridos.



Los investigadores de la Fiscalía buscan determinar si milicias urbanas de esa guerrilla siguen activas y si actúan de forma autónoma o tienen comunicación con el Comando Central del Eln (Coce).Hasta la medianoche de este domingo ninguna autoridad había dicho oficialmente quién estaría detrás de los tres atentados ni confirmaba la supuesta autoría del Eln.

Germán Vargas Lleras

Candidato presidencial



‘El Gobierno debe salir de manera inmediata a aclararle al país la información relacionada con la participación del Eln en los atentados de las últimas horas. El país tiene el derecho de saber con quién y en qué condiciones se está negociando’.



José Miguel Vivanco

Director de Human Rights Watch



‘El Eln dice que quiere un nuevo cese del fuego, pero cometen este brutal ataque contra policías. Pareciera que quieren tirar por la borda la poca credibilidad de las negociaciones de paz’.



Piedad Córdoba

Exsenadora



Es una obligación del Eln, como organización guerrillera que negocia hoy con el Gobierno, aclarar si tuvo o no responsabilidad en el cobarde asesinato de seis policías en Barranquilla.

