Fiscalía defiende preacuerdo con el exgobernador Alejandro Lyons

La Fiscalía General publicó un comunicado en el que defiende el preacuerdo que la Corte Suprema de Justicia avaló con el exgobernador Alejandro Lyons, investigado por diferentes hechos de corrupción cuando fue mandatario de Córdoba.

La Fiscalía dijo que ese preacuerdo permitió la condena de Lyons de 5 años y 4 meses sin derecho a reclusión domiciliaria, negociación que, según la Fiscalía, en su momento había sido avalada por la Procuraduría General.



Este preacuerdo está relacionado con los delitos que se le endilgaron a Lyons por concierto para delinquir defraudar el patrimonio público con un detrimento en las regalías del departamento. Según la Fiscalía, el preacuerdo buscaba "discernir su responsabilidad personal" en esos delitos, y no "la responsabilidad patrimonial por los daños al erario", proceso que para el ente acusador es competencia de la Contraloría General.



Precisamente este miércoles la Contraloría General afirmó que Lyons tiene en ese organismo seis procesos que suman una presunta responsabilidad de más de 66.000 millones de pesos por corrupción en Córdoba.



La Fiscalía afirmó, además, que Lyons también fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado en el que se llegó a un principio de oportunidad y la acción de la Fiscalía está suspendida, a cambio de que el exgobernador colabore con la justicia. En esa negociación se comprometió a declarar contra un miembro del Congreso que habría intervenido en esos hechos de corrupción, miembros de la administración departamental, un abogado, y devolver el dinero del que se adueñó; la suma de 4.000 millones de pesos, y dar información sobre a quién más le llegó dinero de recursos públicos.



Según la Fiscalía, "en caso de que su colaboración para resarcir los daños causados no sea plena, la acción penal debe continuar por todos los delitos imputados".



Lyons también enfrenta un proceso en Estados Unidos por el dinero que le pagó al abogado Luis Gustavo Moreno -capturado en este caso- para que le diera información privilegiada sobre el proceso cuando era Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General.



En ese proceso, según la Fiscalía, "se ha desarrollado un eficaz acuerdo de cooperación judicial" con Estados Unidos para investigar los hechos.



Y este jueves la Fiscalía le imputará los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por ocultar dineros de los actos de corrupción.



Con esa información, la Fiscalía asegura que "se induce en error a la opinión pública cuando, infundadamente, se afirma que la responsabilidad del señor Alejandro Lyons -exgobernador de Córdoba- quedó reducida a una pena de cinco años y al pago de 4.000 millones de pesos". La Fiscalía dice que aunque Lyons ya fue condenado a un delito por la Corte Suprema de Justicia, avanzan en su contra más investigaciones y procesos de extinción de dominio.



Estas declaraciones de la Fiscalía se dan un día después de que la Contraloría General y la Procuraduría manifestaron su rechazo por el preacuerdo de Lyons.



En un comunicado conjunto, el Contralor Edgardo Maya y el Procurador Fernando Carillo, afirmaron que el acuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia con Lyons era "un mal ejemplo para el país".



"Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”", afirmaron los dos jefes de los organismos de control.



Ante esas declaraciones, la Corte Suprema de Justicia también aseguró que el acuerdo al que se llegó con Lyons fue por concierto para delinquir "delito que no causó detrimento al patrimonio público" y que la Procuraduría había compartido esa decisión.



La Corte dijo que "el desfalco producto de la corrupción es objeto de otros expedientes",.



JUSTICIA