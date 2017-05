Fiscalía decomisará activos de frigorífico de las Farc en Cali

16 de mayo 2017 , 10:19 a.m.

Según anunció en la mañana de este martes la 'W Radio', cinco personas que integran la organización conocida como Brahama fueron detenidas por su vinculación con un frigorífico de la ciudad de Cali que era proveído por la guerrilla de las Farc.

En la lista de capturados hay familiares de Gabriel Puerta Parra, un narco del norte del Valle que fue extraditado a Estados Unidos donde pagó una pena por tráfico de drogas, pero regresó al país en el 2010.



Según la 'W Radio', una investigación encontró que la empresa Andina de Carnes, creada en el año 2008 con un capital de 100 millones de pesos, está registrada a nombre de familiares de Puerta Parra y otras personas cercanas a la familia, que no tenían esa capacidad económica.



Dos años más tarde se creó otra empresa denominada Inmobiliaria del Suroccidente, en Medellín (Antioquia), con aportes de 5'200.000 de pesos que pasó posteriormente a manos de los accionistas de Andina de Carnes y fue registrada en Cali en noviembre de 2010; pero fue liquidada ese mismo declarando 4.340'000.000 de pesos.



"Según la Fiscalía, el antiguo matadero de Yumbo que era de propiedad de Puerta Parra fue vendido antes de que este fuera extraditado a los Estados Unidos a familiares y personas de su confianza, quienes según el perfil económico, no tenían tampoco capacidad para adquirirlo. Posteriormente, estas personas aparecen donando dicho bien a Inmobiliaria del Suroccidente; una empresa sin cuentas ni movimientos bancarios, aparecía declarando ingresos no operacionales de 8.913'000.000 de pesos, en el año 2012", se lee en la nota.

Según el expediente, la relación de las Farc con esos bienes está en que la guerrilla era la proveedora del ganado y de los insumos del frigorífico.



"Entre el Meta y Caquetá existen 278.000 hectáreas que estaban bajo el mando de las Farc. En estas tierras, las Farc tenían abundantes cabezas de ganado que provenían del saqueo a fincas de campesinos y a sus propias transacciones", señaló la 'W Radio'.



Luego de la etapa de engorde en esa región del país, el ganado era transportado al frigorífico de la ciudad de Cali.



Por estos hechos, además de las órdenes de captura contra los propietarios de las empresas comercializadoras que eran usadas para lavar dinero y enriquecerse ilícitamente, decomisará activos de la empresa Andina de Carnes que supera los 9.900 millones de pesos.



