Fiscalía captura a hijo de líder asesinada en Cáceres, Antioquia

Este martes, la Fiscalía informó de la captura de Camilo Andrés Chaverra Cortés, alias 'Camilo', quien es señalado de pertenecer al clan del Golfo y es el hijo de Ana María Cortés Mena, coordinadora de la campaña del excandidato presidencial Gustavo Petro en Cáceres (Antioquia) asesinada el pasado 4 de julio.



De acuerdo con el ente investigador, Chaverra deberá responder por concierto para delinquir agravado.

#ATENCIÓN En cumplimiento de orden captura expedida 24 enero 2018, #Fiscalía capturó a Camilo Andrés Chaverra Cortés, alias #Camilo, presunto integrante Clan del Golfo, hijo de Ana María Cortés Mena, asesinada el 4 de julio. Deberá responder por concierto para delinquir agravado — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 17 de julio de 2018

#ATENCIÓN tropas del #ComandoOperativoAquiles @COL_EJERCITO junto a @FiscaliaCol capturaron a Camilo Andrés Chaverra Cortés, presunto integrante Clan del Golfo, hijo de Ana María Cortés, asesinada el 4 de julio. Deberá responder por concierto para delinquir agravado pic.twitter.com/MxwgOoqO1r — Ejército_Div07 (@Ejercito_Div7) 17 de julio de 2018

Investigaciones sobre el caso ya habían apuntado a que Ana María Cortés tenía vínculos con el clan del Golfo, por ser la madre de 'Camilo'.



En audios interceptados por la Fiscalía se escucha hablar a alias Flechas y alias Jonás diciendo que ella era un "punto" del clan. Además, conversan sobre su asesinato, que según las investigaciones está vinculado a venganzas entre la banda ‘Los caparrapos’ y el ‘Clan Úsuga’.



En otra interceptación en poder de la Fiscalía, ‘Flechas’, señalado como determinador del crimen, le cuenta a su pareja sentimental sobre el hecho: “La negra urbana en la C, la que se salvó ese día que iba corriendo”. A lo que su pareja preguntó “Si en serio, de verdad amor”, y ‘Flechas’ respondió “Sí amor, está lista (…) porque allá le metí la gente. Sí fue gente mía. Como van a hacer ellos, me la acaban de reportar”.



En su momento, voceros de la campaña del excandidato presidencial señalaron que Cortés Mena era una líder social de la zona que había acompañado a Petro en la pasada campaña.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez señaló que había evidencias técnicas “irrefutables y categóricas”, que permitían establecer que el crimen había sido cometido por son miembros de ‘Los Caparrapos’ que se aliaron con la disidencia de las Farc y Eln para disputar negocios ilegales con el ‘Clan Úsuga’.

“Vea dígale al pelado que si conoce al hijo de la negra esa”, se escucha a ‘Flechas’ en otra conversación. ‘Jonas’ respondió “Listo” y recibió una nueva instrucción de ‘Flechas’ para cometer otro homicidio “Quepa que fumigue eso que anda hablando que eso no se queda así, que no se qué, que ese es un marihuanero y el indio ese que le pasé la foto también hablando coma que buscándonos allá en el pueblo”.



En otra conversación después del crimen, la esposa de ‘Flechas’ le pregunta: “Amor, qué le dijo de esa vieja que gritó que se la iba a pagar usted es que Hp que eso no se queda así y que la mamá llorando le dijo allá cuando quedó tirada mija tanto que se lo dije que se saliera de eso”.



Otro de los casos que ya fue judicializado por la Fiscalía fue el de Frank Dairo Rincón Neira, de quien se afirmaba era seguidor del partido Colombia Humana y fue asesinado en Pitalito (Huila). Por el crimen fueron capturados los hermanos Jeffrey Donnovan y Harold Andrés Moreno Muñoz a quienes se imputaron cargos por homicidio y favorecimiento de homicidio.

El segundo de ellos le contó a los investigadores como se dieron los hechos: “el muchacho que estaba vestido con una camisa de color blanco me empezó a insultar con malas palabras y yo le respondí que le pasa este pirobo (…) y me acerqué a él para confrontarlo que lo que me estaba diciendo e insultarlo, entonces la señora que estaba ahí con él le dijo que no le hiciera nada, que estaba borracho, pero ese mismo muchacho me golpeo a un lado de las costillas (…) seguidamente saqué una espátula de aproximadamente una pulgada de anchor que tenía en el bolsillo del pantalón y le propine una herida en el cuello al lado derecho al muchacho que me había insultado (…) al día siguiente escuché que ese muchacho era del partido político del candidato Gustavo Petro, pero en ningún momento el problema fue por ese motivo”.



Aunque en principio Petro escribió en sus redes sociales sobre eese crimen “Le solicitó al señor @AlvaroUribeVel pronunciarse en contra de los asesinatos de militantes de la Colombia Humana y de los líderes sociales en general. Su voz puede ayudar, y en mucho, a detener los crímenes”. Luego en otro trino aclaró “Los datos que nos llegan es que Frank Dairo Rincón profesor asesinado en Pitalito, aunque simpatizante de la Colombia Humana no tenía cargos de responsabilidad en el movimiento. No parece que las causales del crimen tengan que ver con causas políticas”.



En el expediente de las autoridades también aparece el crimen de siete personas en Argelia (Cauca). Aunque algunos sectores hablaron de que el crimen supuestamente había sido cometido por paramilitares, los investigadores establecieron que se trató de una venganza entre el Eln e integrantes de la disidencia de las Farc por control territorial.

El fiscal Martínez Neira señaló que las investigaciones por casos que corresponderían a líderes sociales han avanzado positivamente: “La Fiscalía ya ha identificado autorías de crímenes contra líderes sociales en el 50 por ciento de los casos. Ese es un resultado emblemático, épico, lo que quisieras es que fuera del 100 por ciento, pero en este periodo a ver logrado ese resultado es magnífico en la lucha contra todos esos victimarios de nuestros líderes sociales”.

En el informe presentado por la Fiscalía al gobierno nacional se establece, por ejemplo, que de los crímenes reportados por Naciones Unidas entre 2016, 2017 y lo corrido del año se han conseguido 18 sentencias, hay 35 casos en juicio, 21 con personas imputadas y 15 en fase de indagación pero con orden de captura. Han sido vinculadas a las investigaciones 215 personas de las cuales 168 ya fueron capturadas. De ellas 26 ya están cumpliendo condena, 69 están en juicio y 73 fueron imputadas.



En seis de las 18 sentencias obtenidas por la Fiscalía ante los jueces se ha logrado establecer que el móvil de las acciones violentas contra defensores de derechos humanos estaba asociado a su actividad como líder y en los demás se determinaron otras razones.



En cuanto al perfil del victimario, dice el informe que fue estudiado en la Casa de Nariño, de los 89 homicidios con avance o esclarecimiento 39 se atribuyen a particulares, 19 a organizaciones criminales tipo c, 13 al ‘Clan Úsuga’ 8 a la guerrilla del Eln, 6 a las disidencias de las Farc, 2 al Ejército, 1 a la Policía, 1 al EPL y 1 a las Farc cometidas antes de su desmovilización.



En cuanto a la actividad de la víctima, 28 eran líderes de junta de acción comunal, 12 líderes comunitarios, 11 indígenas 8 líderes sociales, 7 líderes campesinos, 5 población Lgbt, 6 líderes afrodescendientes, 5 líderes de víctimas o desplazados, 4 líderes sindicales, 2, líderes de movimientos o partidos, 1 funcionario público y 1 abogado defensor de derechos humanos.

