Juez dice que exfiscal Moreno le debe poner la cara a la sociedad

Por segunda vez en menos de 15 días, la justicia le niega al cuestionado exfiscal Luis Gustavo Moreno el principio de oportunidad, con el que aspira a dejar de ser investigado por los hechos de corrupción cometidos como abogado.



Este jueves el juez 32 de control de garantías consideró que el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía podría beneficiar a Moreno por otros delitos que no hacen parte de los hechos relacionados por el ente acusador.

Igualmente cuestionó que el exfuncionario no presentó un acta de compromiso en el que garantizara que no iba a incurrir en nuevos delitos y que no “le fallaría a la justicia”.



Adicionalmente señaló que aunque no es obligación que el exfuncionario acuda a la diligencia, hay formas como la videoconferencia que le permitirían hacerlo con todas las garantías de seguridad. “Era lo mínimo que podía hacer a efectos de poner la cara ante la justicia y ante la sociedad, de manifestarle de cierta manera su arrepentimiento”, indicó el juez en su decisión.



Agregó que el exfiscal debe hacer una manifestación expresa en un escrito en el que garantice que no volverá a cometer delitos.



La Fiscalía apeló la decisión, que será revisada por el Tribunal de Bogotá, y señaló que el principio de oportunidad por norma es potestad del Fiscal General.

Sostuvo el representante de la Fiscalía que no se puede exigir a la persona a la que se le concedió el beneficio que “primero agote toda la colaboración para que después se tramite el control de legalidad del principio de oportunidad. El proceso de colaboración es eso, un proceso que se va dando a través del tiempo”.



Y añadió, “no es posible que el señor juez exija o sugiera siquiera la presencia de Moreno a la audiencia, es un derecho asistir o no asistir, salvo las que sean absolutamente obligatorias y esta no lo es”.



Y finalmente dijo la Fiscalía que no hay ninguna norma que hable de un acta de buen comportamiento porque “la norma es clarísima, las obligaciones se imponen, no se pactan, el ciudadano no necesita comprometerse, las obligaciones le son impuestas por la ley y por el principio de oportunidad”.

