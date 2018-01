Por amenaza a Gustavo Moreno, Fiscalía alista decisiones

Un grupo de investigadores del CTI que depende del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, ya ha recibido al menos seis testimonios en el proceso por las presuntas amenazas y presiones que habría sufrido el cuestionado exfiscal Luis Gustavo Moreno cuando estaba recluido en una unidad militar de Bogotá en octubre del año pasado.



Con esos testimonios, pruebas documentales y videos de seguridad, los investigadores se aprestan a tomar decisiones, inicialmente por presuntas irregularidades en la forma como se logró el ingreso de visitantes al sitio en el que Moreno estaba recluido.

EL TIEMPO estableció que como parte de la investigación, ya fueron escuchados el abogado Luis Ignacio Mira, señalado por el mayor (r) Juan Carlos Rodríguez, alias Zeus, como el responsable de la amenaza. Además se citó a otro abogado que acompañaba a Mira el día de los hechos pero no ingresó hasta el sitio en el que se habría presentado la supuesta amenaza, y a la abogada Jessica Núñez, quien fue una de las primeras abogadas del capturado senador Musa Besaile.

“El 23 de octubre, a las 11 de la mañana entró a la sala de abogados de la guarnición militar el capitán Ignacio Mira y abordó a Gustavo Moreno. Luego de que manotearon, Mira se fue y Moreno se me acercó pálido y asustado y me dijo que le había llevado una razón de que tuviera cuidado con lo que hablaba de (Juan Carlos) Abadía, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Álvaro Ashton. Él me contó porque cuando llegó yo le hablé y le ayudé con los utensilios de aseo; y en la frutería que yo atiendo para redimir mi pena, se reúne con su familia cuando lo visita”, le dijo en su momento ‘Zeus’ a este diario.



Personas cercanas al exmilitar, quien aspira a que sus procesos pasen a la justicia especial para la paz, señalaron que no ha sido llamado nuevamente por la Fiscalía, pero que está dispuesto a ratificar sus señalamientos.



Fuentes que conocen la investigación señalaron que Mira insistió en que no amenazó al exfiscal Moreno y que el encuentro duró solo 10 minutos.



La defensa de Moreno se ratificó en las denuncias sobre amenazas y presiones recibidas por el exfiscal para que no enredara a varios de los mencionados en la investigación por el pago de dádivas a abogados e integrantes de la Rama Judicial para frenar investigaciones. El CTI trabaja sobre la hipótesis del delito de amenaza, que tiene una pena de entre 1 y 4 años de cárcel.



