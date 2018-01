Fiscalía abrió investigación por denuncia de Claudia Morales

La Fiscalía ordenó en la noche del martes la apertura de la investigación del caso denunciado por la periodista Claudia Morales, en la que contó que un jefe suyo había abusado de ella.



Según el ente investigador, las indagaciones se iniciarán en función de sus deberes legales “con base en fuentes abiertas”, por los hechos que ya son de público conocimiento. La investigación la tiene a cargo la Unidad de Delitos Sexuales.

En ejercicio de sus deberes legales, #Fiscalía General de la Nación inició investigacion penal, con base en fuentes abiertas, por hechos que públicamente hizo saber reconocida periodista en su columna de opinión. Investigación fue asignada a Unidad de Delitos Sexuales de #Bogotá pic.twitter.com/qOJ9oWigUX — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 24 January 2018

Precisamente, el pasado viernes la Fiscalía había indicado que evaluaba si es posible abrir dicha investigación de oficio por la denuncia que Morales hizo en su columna de opinión en el diario El Espectador: ‘Una defensa al silencio’



En su momento, altas fuentes del ente acusador le dijeron a EL TIEMPO que un grupo de asesores del despacho recibió instrucciones para evaluar si es posible abrir una noticia criminal. Esto porque no se tiene la fecha de los hechos y por el relato de la periodista el delito ya pudo haber prescrito.



Las fuentes señalaron que según el código penal de 1980, si los hechos fueron antes de julio 24 de 2000 la prescripción es de 20 años.



El código del 2000 establece que si los hechos fueron entre julio 24 de 2000 y julio 7 de 2004 la prescripción es de 15 años. Y si fueron después de esa fecha es de 20 años.



La periodista, en su columna, explicó sus razones para no haber presentado una denuncia en ese momento, y porqué tampoco lo hará.



"Cuando trabajé con 'Él', era un hombre relevante en la vida nacional. Ahora lo sigue siendo y, además, hay otras evidencias que amplían su margen de peligrosidad. Hoy, con 44 años, reviso el momento que tengo grabado como una foto y no me arrepiento de haber guardado silencio”, escribió la comunicadora.



JUSTICIA