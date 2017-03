Fiscal propone que se permita interceptar mensajes de Whatsapp

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, propuso que las empresas operadoras de sistemas de mensajería instantánea como Whatsapp permitan el acceso de las autoridades a esas conversaciones.

“Proponemos acuerdos de cooperación para exigir que las empresas proveedoras de servicio de mensajes de texto y de voz no puedan operar a través de los operadores en Colombia si no suscriben un acuerdo para desencriptar esas formas de comunicación, cuando previa autorización judicial se establece que pueden estar afectas a organizaciones criminales”, indicó Martínez Neira.



Añadió que el Estado no puede quedar en indefensión frente a los avances de la tecnología que pueden estar siendo usados por delincuentes.



“Necesitamos un instrumento de naturaleza legislativa para impedir que impunemente se utilicen estos mecanismos en beneficio del crimen. Con todos los controles de garantías y seguridades del caso. Eso hay que hacerlo”, indicó el jefe del ente acusador.



Igualmente señaló que “hay que bloquear los operadores de redes y servicios de comunicaciones que se prestan en los servicios penitenciarios”, pues el 50 o 60 por ciento de la extorsión en el país proviene desde las cárceles “y no pasa nada”.



Señaló que los inhibidores de señal no han sido eficientes y se debe enfrentar ese tipo de situaciones.



JUSTICIA