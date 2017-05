Fiscalía hace llamado a que Farc entreguen su inventario de activos

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, recordó este lunes que antes del próximo 30 de mayo las Farc tienen que entregar un inventario de sus activos, tal y como quedó establecido en los acuerdos de La Habana. Esto –dijo– debe darse antes del día D+180.

Para el funcionario, esto es un asunto “determinante”, porque así como no puede haber recursos de la corrupción en la política, "tampoco puede haber dineros del secuestro, la extorsión, el chantaje o el narcotráfico”.



“Es un tema pendiente del proceso que a partir de esta semana la Fiscalía comienza a reclamar con resultados efectivos si queremos que haya una democracia más limpia (...), en la que los dineros sucios de todos los pelambres no afecten la democracia”, señaló.



Martínez también se refirió a la investigación por el escándalo de Odebrecht y admitió que “es un caso de soborno transnacional que ha puesto en jaque la democracia en América Latina” y agregó que las investigaciones en los diferentes países no han tenido un ritmo deseable, en buena medida porque la cooperación judicial internacional “no ha fluido”.



Dijo que espera que las investigaciones por este caso queden cerradas el 30 de mayo.



JUSTICIA