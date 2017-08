'Declaraciones de Besaile indican que investigación va bien encausada'

El fiscal Néstor Humberto Martínez se refirió este martes a las declaraciones que ofreció ante la Corte Suprema de Justicia el senador Musa Besaile Fayad, en la que confirma haber entregado 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, para evitar que se hiciese efectiva una supuesta orden de captura que cursaba en su contra.



“Todo esto muestra que la iniciativa investigativa de la Fiscalía General de Colombia estaba bien encausada, que estamos iniciando investigaciones que son promisorias, que tienen futuro, y que va a haber justicia en todos los sectores de la sociedad en busca de poder doblegar la corrupción en nuestro país”, indicó Martínez.

Precisó, además, que trata de investigaciones que la Fiscalía viene haciendo de la mano con la Corte Suprema de Justicia “que muestra que esos dineros se dieron, que se habrían pagado y que tocaron las puertas de la Corte Suprema de Justicia”.



Sin embargo, aclaró que al interior del alto tribunal también se viene haciendo un trabajo en contra de la corrupción.



“La Corte lo está haciendo (depurando los actos de corrupción) valientemente. Este es un caso en donde todos ven la celeridad como la Corte está trabajando y estamos esperando que hoy mismo se produzcan decisiones en beneficio de terminar las competencias en el juzgamiento de todas estas personas”.



En cuanto a la labor en contra de la corrupción que viene desarrollando el ente acusador dijo que será la huella que dejará para el futuro.



“Hace seis meses dije que espero que el principal legado de esta Fiscalía sea la limpieza del poder judicial en Colombia, porque si la sal se corrompe no es posible doblegar la corrupción en nuestro país”, precisó el fiscal.



La Fiscalía no tiene competencia en cuanto a la investigación del senador Besaile Fayad, explicó Martínez, quien no quiso adelantarse de lo que podría pasar en los próximos días, en la medida en que avancen las indagaciones.



“Musa Besaile es un aforado y tiene su propio juez y será la propia Corte Suprema de Justicia la que tipifique su conducta, por respeto a la Corte no podría anticipar un criterio”, añadió el fiscal.



Según el Fiscal General de la Nación se están adelantando nuevas imputaciones que están siendo acumuladas por la fiscal delegada ante la Corte para exponer una sola diligencia, que según Martínez no se desliga de los casos de corrupción que ha tocado a la Corte Suprema de Justicia.

La conducta de Moreno

El fiscal Martínez aseguró que los actos que hoy cuestiona la ciudadanía no son propios de un funcionario de la Fiscalía y que fue su robusta hoja de vida la que lo llevó a desempeñar el cargo al frente de la Unidad Anticorrupción.



“Luis Gustavo Moreno antes de llegar a la Fiscalía General de la Nación hizo todo eso y se movía en los grandes núcleos del pensamiento jurídico colombiano de la academia colombiana, tenía una hoja de vida ‘akilatada’ y es ese el precedente justamente de su nombramiento en la Fiscalía”, aclaró Martínez.



Martínez en sus declaraciones también se refirió al posible origen del dinero con el que Musa Besaile pagó 2.000 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno, que supuestamente eran para el pago de sobornos a magistrados.



“Nosotros tenemos testimonios de personas que podrían haber participado en una recolecta de dinero para estos efectos que son líneas de investigación que estamos trabajando. Pero lo importante de esto es que queda claro que en ningún sector de la institucionalidad que esté por fuera de la ley que estamos realizando de la mano de la Corte un programa anticorrupción que no tiene antecedentes en Colombia. Y lo más importante, que vamos a dar resultados temprano como lo requiere la sociedad colombiana”.



