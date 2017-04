Organismos de fiscalización piden apoyo contra corruptos

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira; el contralor general, Edgardo Maya Villazón, y el procurador general, Fernando Carrillo, los tres líderes más destacados en la lucha contra la corrupción, coincidieron el miércoles por primera vez en un escenario (las instalaciones del diario EL TIEMPO), para notificar al país que seguirán implacables en su cruzada contra los abusadores de los recursos públicos, y advirtieron que nadie los va a intimidar.

“No nos vamos a dejar intimidar de quienes para preservar el statu quo empiezan a hacer señalamientos y a atacar a los organismos de fiscalización”, alegó el fiscal Martínez de manera enérgica.



Por su parte, el contralor Maya, también en tono categórico, dijo que se mantendrá en su línea de señalar a los responsables de la corrupción, porque si no lo hace, se haría acreedor a que la Policía lo saque de su oficina “a bolillo, por no cumplir con la ley”.



“Estamos pisando callos, y por eso de alguna manera, como en la estrategia tradicional, se le dispara al mensajero; el mensaje no importa, hay que acabar con el mensajero, y eso es, por decir lo menos, una superficialidad”, acotó el procurador Carrillo.



Los tres denunciaron la existencia de carteles de redes sociales manejados por quienes intentan frenar la acción de los organismos de fiscalización contra la corrupción para mantenerse en la impunidad.



Dijeron que esta vez, a diferencia de otros momentos en que este tema se planteó como una prioridad nacional, las instituciones que orientan están en el mismo propósito: detener este cáncer marchando al unísono.

En varias ocasiones, durante sus exposiciones de fondo y en el conversatorio con el director de este diario, Roberto Pombo, los tres líderes tuvieron expresiones de apoyo recíproco a sus tesis. Coincidencias reiteradas.



Casi con las mismas palabras aseguraron que no es dable luchar con éxito contra la corrupción reinante manteniendo el actual sistema político-electoral. No solo hicieron análisis de fondo sobre este punto, sino que se atrevieron a señalar casos específicos para ilustrar relatos.

Costos de las campañas



El contralor Maya dijo algo sabido, pero que nadie ha podido probar: que los costos de las campañas políticas son inmensamente superiores a los declarados, que sus responsables no son castigados y que esa es una de las fuentes más grandes de corrupción en el país.



“No hay derecho –dijo el Contralor– a que una campaña para la Gobernación en Cesar (su departamento) y en La Guajira cueste 30.000 o 40.000 millones de pesos y el doble en Casanare”.



El procurador Carrillo propuso, dentro de un decálogo de iniciativas anticorrupción, “incorporar a nuestro Código Penal el financiamiento ilegal de las campañas”.



En lo que parecería ser un acuerdo todavía no declarado, los tres organismos de control advirtieron que “poner freno”, o “destruir” la corrupción, no será solo una tarea de esas instituciones, sino que se requiere del apoyo de la sociedad civil y de la prensa. Y de la empresa privada.

