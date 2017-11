Abogado de Shakira explica vínculo de ella con firma Tournesol Limited

Ezequiel Camerini, el abogado de la cantante colombiana Shakira, completa cuatro días dando explicaciones del por qué su cliente aparece como residente tributaria en Bahamas, vive desde hace años en Barcelona (España) con el futbolista Gerard Piqué, y mueve millones de euros a través de una empresa en Malta.



En ese pequeño país insular funciona Tournesol Limited, firma constituida en diciembre 27 de 2007 y a través de la cual la barranquillera y sus asesores tributarios han movido 31, 6 millones de euros, unos 111 mil millones de pesos.

EL TIEMPO revisó los registros en ese país y estableció que el propio abogado Camerini, argentino radicado en Nueva York, aparece como director de la compañía, que quedó bajo la lupa de las autoridades este fin de semana tras la revelación de los llamados 'Paradise Papers' por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).



En el documento, en manos de este diario, Shakira aparece suscribiendo la empresa cuya auditoría está a cargo de Busuttil & Micallef. Un año después de constituirla, apareció entre sus directivos Antonio de la Rúa, expareja de la cantante.



El hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa ocupó el rol de director para manejar los activos musicales y derechos de Shakira a través de ACE Entertainments, una subsidiaria registrada en Luxemburgo.

"Ella como artista internacional ha tenido diferentes residencias a lo largo de su vida profesional, estando siempre en total cumplimiento de las leyes de todas las jurisdicciones en las que reside", le explicó Camerini a 'El Confidencial', un portal español que participó en la investigación. Y agregó que todas las transacciones se han hecho de manera transparente y pública. Además, que Shakira posee una propiedad en Bahamas desde 2004.



En documentos oficiales, Tournesol está ubicada en Kalkara, un pequeño pueblo de Malta y el encargado de la firma en ese país es Elian Mallia, director financiero de un reconocido grupo empresarial. Sin embargo, en otros registros, su sede aparece en Sliema, también en esa isla.



La Dian ya anunció que revisará la información disponible, tal como lo hizo con los 'Papeles de Panamá', para revisar si hay o no infracciones tributarias. No obstante, allegados a Shakira en Colombia aseguraron que si bien no habrá pronunciamientos en el país, Camerini ya explicó la legalidad de las millonarias transacciones.



La controversia surge en momentos en que la cantante tuvo que cancelar algunos conciertos en Europa por problemas en sus cuerdas vocales, información que le confirmaron a EL TIEMPO allegados en Colombia quienes dijeron que el único autorizado para hablar del tema tributario es el abogado Camerini.



UNIDAD INVESTIGATIVA

