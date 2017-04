Firma enredada en pago de sobornos a Ecopetrol recibió contrato

Petrotiger, enredada en el pago de sobornos a funcionarios de Ecopetrol para que la firma obtuviera contratos en Colombia, también aparece en el expediente de la Fiscalía del caso Reficar.



Fuentes del ente acusador señalaron que Petrotiger se asoció con Inelectra y Sepam, en el consorcio TigerSepam. Según la investigación, ese consorcio recibió 10.730 millones de pesos de CB&I por sus servicios, pero se detectó que con plata del Estado, entre otras, “se pagó por trabajadores que nunca ingresaron al área de trabajo de Reficar”.

Edwin Castaño, exdirectivo de la Unión Sindical Obrera (USO), le dijo a EL TIEMPO que el consorcio mantenía lleno el hotel Océanos de Cartagena con trabajadores que permanecían allí meses recibiendo salario, pero que no entraban a la refinería. “Supuestamente les daban capacitaciones, había extranjeros que recibían plata pero no trabajaban. A un electricista extranjero le giraban 43 millones de pesos, cuando uno colombiano cobraba dos millones y medio”, señaló.



Voceros de Tiger dijeron que no tuvieron ningún contrato con Reficar y que en 2011 el consorcio prestó sus servicios a CBI:



“Los servicios de ingeniería y construcción prestados (...) se ciñeron estrictamente a las condiciones establecidas en el contrato. Dichos servicios fueron debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por CBI en su momento, y el contrato liquidado sin contratiempos”.



Por los pagos de sobornos que fueron denunciados por la misma empresa, aceptaron cargos en Estados Unidos, los exdirectivos Joseph Sigelman, Knut Hammarskjold y Gregory Weisman. Y en Colombia fue sentenciado Luis Francisco Guinard.



