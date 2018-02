Habla firma dueña del hangar de donde salió el ‘narcojet’ con coca

05 de febrero 2018 , 12:27 a.m.

Menos de 8 horas después de que Scotland Yard incautó un ‘jet’ privado con media tonelada de coca colombiana, Fabio Humar Jaramillo, apoderado de la firma Central Charter S.A., denunció ante la Fiscalía que habían sido víctimas de un caso de narcotráfico.

En efecto, sus hangares fueron usados por una red internacional de tráfico de estupefacientes para sacar la droga, avaluada en 50 millones de libras esterlinas, a través de un chárter que costó 300.000 dólares.



El conocido penalista Humar accedió a hablar con EL TIEMPO del caso, bajo la lupa de Scotland Yard, de la Interpol, y de la Policía Antinarcóticos de Colombia.



¿Cómo se enteraron de que sus clientes habían sacado media tonelada de coca por su hangar privado?



Primero quiero dejar claro que Central Charter S.A. es una víctima. Nosotros cumplimos todos los protocolos internacionales, nacionales e internos para este tipo de vuelos.



¿Cómo fueron contactados para este vuelo?



Nos llamó la dueña del avión, Tyrolean Jet Services, desde Austria a avisarnos que tenían un chárter que iba a llegar a Colombia el 26 de enero y que requerían de los servicios de la empresa. Tyrolean Jet es una de las empresas de aviación más conocidas a nivel mundial y, como nosotros, también es una víctima.



¿Cómo se presentaron el albañil, el peluquero, el chef y los otros dos viajeros?



Como hombres de negocios. Usted sabrá que el avión en el que aterrizaron es un bimotor con autonomía de vuelo trascontinental, valorado en más de 60 millones de dólares. Hay muy pocos en el mundo: estamos hablando de aparatos del nivel de Bill Gates. Acá en Colombia no hay de esos.



¿Los sujetos levantaron alguna sospecha?



No. Llegaron con maletas muy elegantes y pidieron 2 millones de pesos en ‘catering’: bebidas y comida del más alto nivel para el vuelo. Ese es un precio muy elevado para los estándares locales.



¿Cómo se enteraron de que habían sido usados para sacar un cargamento de este nivel?



Scotland Yard incautó el aparato y luego de hallar la droga dio aviso a la Interpol. Nosotros nos enteramos por esa vía y de inmediato interpusimos la denuncia ante la Fiscalía. No habían pasado 8 horas y ya estábamos denunciando y colaborando con la investigación.

¿Quién requisó las 15 maletas donde sacaron al coca?



La Policía. Nosotros, por ley, no tenemos esa responsabilidad. Llegó un policía con un canino, que luego supimos era un falso agente. Él revisó una a una las maletas.

¿Qué servicio les prestaron ustedes?



Mantenimiento de avión en tierra, embalaje de maletas. Esto funciona como un miniaeropuerto privado. Hasta al hangar va gente de Migración para hacerles el papeleo y así no tienen que pasar por el aeropuerto. Salen directo a la calle o al avión.



¿Cómo pagaron sus servicios?



Fue una transferencia bancaria hecha por la dueña del avión. Central Charter ya había trabajado con ellos.



Tres de los capturados ya habían estado en Colombia en diciembre del 2017. ¿Ustedes los recibieron?



No.



¿Qué sigue ahora?



Pusimos a disposición de las autoridades de manera inmediata las cámaras de seguridad. Ya hacen parte de la investigación de la Fiscalía. Estamos colaborando para que todos se esclarezca. Nosotros no somos los primeros en ser víctimas de este tipo de situaciones.

