Federico Gaviria, el ‘ventilador’ contra el grupo de ‘los Buldócer’

El 30 de diciembre del 2012, apenas a horas de que empezara a regir una nueva reforma tributaria en el país, Odebrecht logró firmar un contrato de estabilidad jurídica que le garantizaba que la licitación de la Ruta del Sol II seguiría bajo las mismas condiciones que regían en el 2010, cuando obtuvo ese megacontrato.

En el acto de firma del documento, que les representó a los brasileños un millonario ahorro en impuestos, estuvo un hombre que, oficialmente, nada tenía que ver con el asunto pero que cinco años después se ha convertido en uno de los principales ‘ventiladores’ en el escándalo de los sobornos de Odebrecht: el empresario Federico Gaviria Velásquez.



Esta semana, la Fiscalía compulsó copias para que la Corte Suprema investigue a los senadores Armando Benedetti, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Antonio Guerra, Bernardo ‘Ñoño’ Elías (ya preso por el caso) y Sandra Villadiego, así como al representante Alfredo Ape Cuello Baute y al exsenador Martín Morales, porque supuestamente recibieron ‘comisiones de éxito’ “para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones en favor de Odebrecht”. Ese grupo es ahora conocido en el escándalo como el de ‘los Buldócer’.



Gaviria, que busca beneficios penales con su confesión, sorprendió a los fiscales que le preguntaban por los servidores públicos que se prestaron para que la multinacional lograra la adición del tramo Ocaña-Gamarra: “Quiero manifestar que abordaré el tema en el siguiente orden, porque las personas que participaron en la adición del proyecto Ocaña-Gamarra fueron las mismas que estuvieron haciéndole la gestión a Odebrecht en el contrato de estabilidad jurídica”, dijo el testigo.



Aseguró que en octubre del 2012 fue contactado por Luiz Bueno, entonces presidente de Odebrecht Colombia: “Existió una exigencia clara del señor Luiz Bueno, una gestión a éxito y tenía que quedar completamente formalizada antes del 31 de diciembre de dicho año, porque de lo contrario se perdería esa oportunidad. Cuando se definieron las condiciones económicas para hacer dicha gestión, quedó pactado un valor de dos millones de dólares para el grupo de senadores gestionados por Otto Bula; quinientos mil dólares para el señor Bula y quinientos mil dólares para mí (...). Odebrecht se comprometió a pagar en enero, máximo febrero del 2013, dicha gestión”.

Gaviria aseguró que un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del ‘Ñoño’ Elías fue designado como enlace con el grupo de ‘los Buldócer’. Se trata de José Ignacio Burgos, a quien el ‘Ñoño’ pretendió postular a la Gobernación de Córdoba y fue candidato a la Alcaldía de Montería en el 2011. “Su trabajo consistía en hacerle seguimiento detallado y permanente a toda la información y cumplimiento de los requisitos que la Concesionaria Ruta del Sol tenía que cumplir en las distintas entidades del Estado para el trámite de este contrato (...). Burgos mencionó que el principal escollo para superar en este tema era lograr el visto bueno del Ministerio de Hacienda”, dijo el testigo cuya versión ya está en poder de la Corte, que tiene la competencia para investigar a los congresistas.



Según Gaviria, Bula le dijo que “conformaron un grupo de senadores que eran: Bernardo Miguel Elías, Mussa Besaile, Antonio Guerra y Armando Benedetti para tener la fuerza suficiente en lograr que esta gestión fuera exitosa”. A este grupo, agregó, “le puso Luiz Bueno el nombre de ‘los Buldócer’, un poco describiendo la característica que esta máquina tiene: lo que aparezca lo tumba”. Luego se sumarían al grupo Ashton, Villadiego, Morales y Cuello.



El testigo indicó que enredar la aprobación de la reforma tributaria “era la forma como ellos podían presionar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas”: “Resulta muy extraño que la presión que se ejerció por este grupo de senadores a través de la reforma tributaria fue abriendo el camino para ir venciendo las distintas aprobaciones rápidas” del contrato de estabilidad.



Paralelamente, afirmó Gaviria, Odebrecht tenía otra ficha clave moviéndose en la ANI: Luis Bernardo Villegas, quien fue secretario de Movilidad de la Alcaldía de Samuel Moreno. Gaviria señaló que no le consta, pero que uno de los ejecutivos de Odebrecht, Éder Ferracuti, le habló de siete mil millones de pesos como “la comisión que pagó a Villegas, quien estuvo todo el tiempo trabajando con el área jurídica de la ANI para que esto saliera bien”.



En pleno proceso, Odebrecht Colombia cambió de presidente. Bueno fue reemplazado por Eleuberto Martorelli, quien “recibe la presión del grupo ‘los Buldócer’, liderado por el señor Otto Bula, para que se efectúe el pago por la gestión”. Esos pagos, según Gaviria, se hicieron desde Brasil en giros que nunca superaban los 300.000 dólares”, para evitar encender alarmas en las autoridades: “El señor Bula, con su grupo de senadores, buscó cuáles empresas podrían ayudarle a recibir dichos recursos en Panamá”, señaló Gaviria, y dio los nombres de las empresas.



Mencionó una “liderada por el señor Hernando Mario Restrepo dedicada a la telefonía celular en Panamá” y otras usadas por Bula que tenían filiales en China. La plata después se consignó en una cuenta del Banco de Colombia en Panamá “de los dueños de una empresa de jabones conocida como La Jirafa”, y entre febrero y marzo de 2013 fueron monetizadas en el país para –dijo la Fiscalía– “cancelar las coimas respectivas” de los congresistas. La empresa tiene sede en Envigado y su representante legal es Luis Fernando Peláez.



Gaviria afirmó que aprovechando el interés que tenía Odebrecht en lograr una adición a su contrato de la Ruta del Sol II, que supuestamente ya venían trabajando con el ministro de Transporte Miguel Peñaloza, Otto Bula ofreció de nuevo los servicios de su grupo de congresistas. “En el primer trimestre del año 2013, el señor Bula y su grupo de senadores amigos le enviaron diferentes razones al señor Martorelli para ofrecer la gestión de ellos para acelerar la adición de Ocaña- Gamarra (...). Inicialmente el señor Martorelli no quiso abrir esa puerta, pero al cabo de poco tiempo prácticamente no tuvo otra opción”, señaló tras afirmar que Martorelli “ofreció el uno por ciento del valor de la obra y Otto pedía el cinco por ciento, esto se concretó en el 4 por ciento del valor de la obra”.

Gaviria dijo que Martorelli pidió garantías, entre ellas “hacer una reunión con todos los congresistas que hacían parte de ‘los Buldócer’ y que iban a participar en la gestión de este asunto”. Dijo que ese punto “no se cumplió”, pero que Bula y Martorelli le dijeron “que se hizo una reunión en el apartamento de Bernardo Miguel Elías a la que asistió Antonio Guerra”. Y agregó: “Quedó comprometido Martorelli que toda vez firmado el otrosí, estos recursos iban a ser cancelados en su totalidad en el exterior par parte de Odebrecht a ‘los Buldócer’ (...). Finalmente se pactó y se cerró en una cifra que daba 80.000 millones de pesos”.



Fue en ese momento cuando este último, según el testigo, informó de la ampliación del grupo de congresistas, “porque si no había un bloque grande y fuerte para pelear el asunto, era imposible lograrlo”. También reveló que los parlamentarios supuestamente usaron los famosos ‘cupos indicativos’ para presionar al Gobierno y exigir obras públicas en el área Ocaña-Gamarra.



“El señor Bula exigió en el primer trimestre del 2013 un anticipo de 4.000 millones de pesos, que para esa época coincidía con elecciones de congresistas, que fueron pagados en Panamá a través de sus compañías amigas”: de nuevo, mencionó a Jabones La Jirafa.



Así resumió Federico Gaviria los movimientos de su socio, Otto Bula: “Él vendió sus servicios de su grupo de senadores o congresistas, decía él que entre 10 y 12, haciendo uso aparentemente de un concepto de cupos indicativos o que llamaban históricamente ‘auxilios parlamentarios’ para hacer un frente común para presionar a las entidades del Gobierno en su conjunto y obtener el visto bueno para lograr este contrato de adición (...). También quiero señalar que el señor Bula siempre vendió sus servicios como una persona experta en hacer gestiones de esta naturaleza, no era la primera vez que lo hacía”.



El testimonio de Gaviria –que está en proceso de validación con lo que ha dicho Otto Bula– pone en líos a Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli, expresidentes de Odebrecht en Colombia que están buscando beneficios y hasta ahora no habían hablado de las gestiones ilegales para lograr tanto el contrato de estabilidad jurídica como la adición Ocaña-Gamarra.



Según el nuevo ‘ventilador’, cuando en el 2015 estalló el escándalo de Lava Jato en Brasil cesaron los pagos ilegales convenidos, y la firma quedó debiendo 30 mil millones de los 80 mil acordados en sobornos. “Luego que el escándalo empieza a crecer los señores de Odebrecht le dicen al señor Otto Bula y a mí que ya Corficolombiana (socio de la brasileña en los proyectos de Ruta del Sol) tomó el control del área financiera y en ese momento suspendieron el pago de los compromisos en Colombia”. Y agregó: “Tengo que decir que yo observé que este compromiso de pago fue autorizado por la Constructora Norberto Odebrecht a la concesionaria, pero el socio no sabía en el tema de estabilidad jurídica y adición Ocaña-Gamarra”.



Sobre Luis Fernando Andrade, expresidente de la ANI, Gaviria aseguró que “estuvo en reuniones, en 5 o 6, en la casa del senador Bernardo Miguel Elías, reuniones que estructuraba Juan Sebastián Correa Echeverry”, asesor de Andrade y su enlace con el Congreso, ya preso. “Lo que decían estas personas era que Andrade, a cambio de ayudarles en los trámites tanto de estabilidad jurídica como en Ocaña-Gamarra, pedía tranquilidad en los debates de las comisiones en el Congreso”, dijo.



También contó que Bula le aseguró que a Correa le dio un apartamento, que “al financiero de la ANI o el que le revisó el modelo financiero le pagó la fiesta de matrimonio y al área técnica, a un tal Daniel Tenjo, que le dio un celular y una plata (...) No me consta, eso me lo dijo Otto Bula”.

Gaviria negocia nuevos beneficios

Para el próximo 18 de diciembre está programada la audiencia de prórroga del principio de oportunidad de Federico Gaviria por irregularidades en el contrato de ambulancia de Bogotá que hace parte del escándalo del ‘carrusel’ de la contratación. Por ese caso fue condenado a 3 años de prisión.



Gaviria, capturado en julio, esta vez por el caso Odebrecht, adelanta una nueva negociación a cambio de testificar y entregar evidencias contra otros implicados en el escándalo, entre ellos varios congresistas.



La Fiscalía asegura que él fue clave para lograr el contrato de la Ruta del Sol II y fue la conexión de Odebrecht con otras obras de infraestructura. De hecho, tal como lo reveló EL TIEMPO hace una semana, la Fiscalía dice que Gaviria fue quien se encargó de cooptar al exsenador Plinio Olano y el exministro de Transporte Miguel Peñaloza para que usaran sus influencias y favorecieran a la multinacional.

