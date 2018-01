‘Nos van a coger vivos y nos van a desaparecer’, denuncian las Farc

En horas de la tarde del 15 de enero, dos panfletos fueron dejados en sobres de manila bajo la puerta de la sede del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (el partido de las Farc) en Cali, Valle del Cauca, como lo informaron miembros de esa organización; quienes denunciaron que el grupo ilegal, conocido como el ‘Clan del Golfo’, dejó por escrito que atentarán contra sus integrantes y sedes.

“Van a atentar contra todas las sedes que hay en el occidente y a su vez, nos van a coger vivos y nos van a desaparecer a todos los miembros del nuevo partido. Su fin es asesinarnos a todos y todas”, afirmó René Nariño, miembro del consejo directivo del partido de las Farc en ese departamento.



En entrevista con El Tiempo, el consejo directivo denunció las amenazas y exigió al Gobierno cumplir con lo pactado en el acuerdo de paz en materia de seguridad.

¿Por qué creen ustedes que el ‘Clan del Golfo’ los estaría amenazando?

Desafortunadamente en Colombia todavía quedan pequeños grupos de mucha fuerza, de mucho poder, grupos poderosos que quieren echar para atrás todo este proceso de reconciliación, de perdón y transformación. Quieren seguir sumiendo a Colombia en estos panoramas oscuros de guerra, de conflicto y de violencia que deja muchos dividendos.



Lo lamentable es que también se maneja políticamente. Hemos encontrado en las redes sociales de candidatos del Centro Democrático por el Valle del Cauca a la Cámara de Representantes que también están emitiendo discursos de odio que incitan a la violencia en contra nuestra.



¿Han recibido otras amenazas en lo que va del 2018?



No, desde que se abrió esta sede, que ha sido la única del partido que se ha abierto a nivel nacional (Valle del Cauca), no habíamos tenido ningún inconveniente. Es decir, los vecinos de aquí del barrio donde está situada, han sido muy fraternos, muy respetuosos también en medio de la diferencia, tolerantes.



Lastimosamente, hay personas que empezaron a grabar y a colgar en redes mensajes de miedo y de odio contra nuestra sede, eso genera sin duda, incitación a la violencia. Después de eso, encontramos estos panfletos amenazantes aquí, por debajo de la puerta de la sede.



Como partido ¿qué invitación le harían a la comunidad y a los demás movimientos políticos que aspiran a cargos en las próximas elecciones?

A la gente del común, que es lo más importante, es que sigan trabajando, sigan luchando y sigan respaldando, pese a las dificultades, este proceso de paz. No nos dejemos llevar nuevamente por los caminos de odio y de violencia, sigamos andando caminos de esperanza y reconciliación para podernos abrazar con nuevas formas de perdón, para poder vivir como una sociedad pacífica, seguir adelante por el bienestar y el buen vivir de todos los colombianos.



A los partidos políticos y demás fuerzas la invitación es a pronunciarse públicamente y rechazar este tipo de amenazas y actos que son para atemorizar a las demás poblaciones y generar zozobra en todos los miembros del partido.



Lo que sí queremos decir públicamente es que exigimos que el Estado colombiano cumpla con todo lo que está pactado en materia de seguridad en los acuerdos y se generen los mecanismos de seguridad a que haya lugar para la sede y los miembros de la dirección del partido.

En Antioquia asesinaron a dos integrantes de las Farc

Hoy se conoció que Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya Ibarra, excombatientes y militantes activos del partido de las Farc en Peque (Antioquia) fueron asesinados aproximadamente a las 11:00 pm del 16 de enero. Personas de la comunidad e integrantes de la Policía Nacional escucharon varios disparos y al acercarse al lugar de los hechos, encontraron los cuerpos sin vida.



Las víctimas estaban impulsando la campaña electoral del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común con comunidades campesinas. Según miembros de las Farc, el atentado ocurrió al terminar una reunión política. Su candidato a la Cámara de Representantes en Antioquia Wilmar de Jesús Cartagena, más conocido como Darlinson, se salvó porque no pudo asistir a la reunión por ir a una cita médica.



El actual candidato a la presidencia de la república del partido de las Farc, Rodrigo Londoño se pronunció en su cuenta de Twitter

