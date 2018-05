'Solo pedimos que nos devuelvan sus cuerpos a un mes de su asesinato'

Ricardo Rivas, Cristian Segarra y Raúl Borja, familiares de los integrantes del equipo periodístico de El Comercio de Ecuador -asesinados en cautiverio por el grupo de alias Guacho-, estuvieron en la mañana de este miércoles en las instalaciones de EL TIEMPO.



Los familiares han sostenido reuniones de alto nivel, incluso una con el presidente Juan Manuel Santos y otros representantes del Gobierno, con el objetivo de mantener vivo el triple homicidio y que no quede en la impunidad.​

Ricardo, hermano del fotógrafo Paúl Rivas, afirmó que sintió que hubo recepción por parte del presidente Santos, al reiterarle su apoyo en mantener la investigación sobre los hechos que rodearon el secuestro y posterior asesinato de los comunicadores.



"El Gobierno se comprometió a facilitar la investigación que sobre el hecho va adelantar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y va a dar su autorización para que indaguen en Colombia", aseguró Ricardo Rivas.

Este miércoles, la delegación ha sostenido reuniones con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y a esta hora lo hacen con el procurador Fernando Carrillo.



"Nuestra premura es lograr la repatriación de los cuerpos, su recuperación. Pero en ese tema no se ha avanzado en nada. No hay coordenadas, no hay contacto, por eso la importancia de la reunión esta tarde con el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja", señaló Cristian, hijo de Efraín Segarra, el conductor del equipo periodístico.



Alias Guacho, jefe de las disidencias en la frontera colombo ecuatoriana, sería el responsable del múltiple crimen que conmocionó a los ecuatorianos y que llevó a la dimisión de sus cargos de los ministros del Interior y Defensa de Ecuador.



"Nuestra esperanza es encontrar respuestas a lo que paso, dónde falló la negociación y establecer la verdad sobre su secuestro y muerte. Tenemos muchas dudas sobre lo que pasó", señalo Raúl Borja, primo del periodista Javier Ortega.



Los familiares estarán hasta el próximo viernes en territorio colombiano, en la búsqueda de mantener vivo en la memoria colectiva el asesinato de Efraín Segarra, Paúl Rivas y Javier Ortega.

JUSTICIA