‘Imprenta no responde por fallas en registros civiles de nacimiento’

El superintendente de Notariado, Jairo Mesa, admite, en entrevista con EL TIEMPO, que el proceso de inscripción de nacimiento de menores estuvo a punto de suspenderse por fallas en los registros civiles que contrató la Imprenta Nacional.



Dijo que se han tenido que tomar medidas de contingencia para evitar que los menores se vean afectados al no poder ser inscritos en las bases de datos de la Registraduría Nacional.

Además, que a pesar de las denuncias y de los requerimientos por incumplimiento, la Imprenta no ha entregado una respuesta oficial sobre el tema, que ya se está siendo investigado.



¿Qué tan grave es la crisis por las fallas en los registros de nacimiento?



No está cargando la información en el Sistema Nacional de Inscripción que administra la Registraduría Nacional. Más de 125.000 formatos diligenciados por las notarías presentan fallas técnicas, en específico por defectos del código de barras. Así lo señala un concepto técnico emitido por Kodak, contratista de Safran, aliado de la Registraduría.



¿Esto afecta el acceso de los menores a servicios como el de salud?



Se está generando un retraso en el proceso de la automatización de los datos. Por ahora, no se han visto afectados los menores porque logramos que no se suspenda la prestación del servicio en las notarías, aunque inicialmente lo contemplamos. Los registros vienen en original y dos copias, que cuenta con un indicativo serial. Los datos del menor se registran en el original, una copia va para el usuario y otra a la Dirección Nacional de Registro Civil: esa es la que presenta fallas.



¿Qué han hecho para subsanar el problema?



Hemos adelantado mesas de trabajo interinstitucionales identificando la problemática y las fallas técnicas, así como la cantidad exacta de los formatos de registros civiles que están presentando inconvenientes como impresión del código de barras en papel defectuoso, líneas no completas en los códigos de barras y manchas entre líneas en los códigos de barras.

Se han advertido cerca de 125.000 formatos de registros civiles de nacimiento con defectos en el código de barras FACEBOOK

TWITTER

También analizamos el tema desde el punto de vista jurídico, económico y contractual. Esto nos permitiría eventualmente iniciar acciones de tipo legal para hacer efectivas las pólizas que cubren el amparo de calidad.



¿Cuánto material salió dañado y cuánto costó?



A la fecha, conforme a los informes remitidos por la Registraduría, se han advertido cerca de 125.000 formatos de registros civiles de nacimiento con defectos en el código de barras, cuyo costo aproximado está en cerca de 39 millones de pesos, sin perjuicio de las falencias que se puedan advertir en los formatos que fueron distribuidos y aún no han sido utilizados, los cuales se estiman en un aproximado de 439.000.



¿Qué dice la Imprenta Nacional?



Pese a las mesas de trabajo tendientes a establecer un plan de contingencia, no hemos tenido una respuesta oficial de la Imprenta Nacional. En medios hicieron saber que las pruebas Morfo, que les autorizó la Registraduría, superaron las pruebas técnicas preliminares y que, por ende, ellos cumplieron con los estándares. No obstante, desconocen que la falla que se advierte resulta del proceso de producción del material que con posterioridad se generó, incumpliendo así con las especificaciones técnicas aprobadas.

UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa