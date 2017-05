Excongresista Otto Bula dice que no tiene abogado que lo defienda

El juzgado 36 con Funciones de Control de Garantías dejó constancia en audio del inexplicable aplazamiento de la audiencia de formulación de imputación en contra de Otto Nicolás Bula Bula, acusado del delito de cohecho por dar u ofrecer.



El excongresista estaba citado para responder por las dádivas que habría entregado al capturado fiscal Rodrigo Aldana Larrazábal, quien habría recibido bienes para beneficiar a Bula en procesos judiciales. Aldana aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.



Inicialmente se dijo que el abogado no asistiría a la diligencia por problemas de salud, no obstante se pudo establecer, por documentos en poder del Juez 36, que su abogado de confianza renunció a seguirlo acompañando en el proceso.

"En el despacho se recibió una solicitud por parte de Otto Nicolás Bula de aplazamiento de la audiencia con fecha 28 de abril", indicó al juez. Bula pidió se le diera tiempo para conseguir un abogado.

"Por la premura del tiempo no he podido lograr el concurso de un abogado que me acompañe en esta diligencia, es de anotar que el profesional que me acompañó en el interrogatorio en días pasado me hizo saber que no podía seguirme acompañando por motivos estrictamente profesionales", escribió Bula.



Sin embargo, el Fiscal Segundo Especializado manifestó que este tipo de hechos no pueden llevar a un constante aplazamiento de la diligencia y y pidió que esta misma semana sea citado Bula a una audiencia pública.



"Solicito señor Juez se notifique al señor Otto Nicolás Bula Bula para que en el menor tiempo posible se pueda tener un abogado, el bien podría estar asistido por la Defensoría Pública, sin embargo, él considera, y es su derecho, estar acompañado por un abogado de confianza", dijo el fiscal.



Agregó que la administración de Justicia no puede esperar de forma indefinida "hasta que el señor Bula tenga un abogado".



JUSTICIA