Exsecretario del Tribunal de Cundinamarca seguirá en la cárcel

El juzgado 39 penal del circuito decidió mantener la medida de aseguramiento en contra del exsecretario del Tribunal de Cundinamarca Misael Alejandro Bautista Castelblanco porque considera que los delitos que atentan contra la "recta administración de justicia" no pueden considerarse de menor relevancia puesto que representa un peligro para la investigación adelantada en su contra.

"Es necesario comprender que en el caso particular se plantea un entramado de corrupción entre múltiples personas de las cuales se exigía dinero a los procesados para determinar fallos a su favor por lo que no resulta descabellado considerar que probablemente varias personas tenían conocimiento y participaban en dicha actividad, relación y estructura que aún se encuentra por ser establecida plenamente por parte del ente investigador y cuya eventual existencia sigue representando un peligro para esta investigación como para otras investigaciones no encontrándose desacreditado o desvirtuada frente a la posible obstaculización del procedimiento e investigación" , aseguró la juez del caso.



A Castelblanco inicialmente un juez de control de garantías lo había dejado en libertad considerando que no había suficientes elementos materiales probatorios que sustentaran que el "secretario" intermediara en un soborno de 200 millones de pesos a cambio de un fallo a favor del exalcalde de Cota Juan David Balcero.



"En la actual diligencia no existe tan siquiera un elemento de prueba contra Misael que lo relacione con estos hechos de corrupción", profirió el juez en su momento.



Sin embargo, en segunda instancia y a petición de la Fiscalía junto con el representante de víctimas, apelaron la decisión. La juez novena penal del circuito decidió que el exsecretario debía ir a prisión y que había suficientes elementos probatorios que lo relacionaban al caso.



“Los hechos revelan una indiscutible gravedad y exigen un reproche mayor por parte de la ley, ya que ayuda de manera directa y contundente a debilitar la credibilidad del organismo judicial", dijo la juez novena determinantemente.



Alejandro Bautista es investigado por intentar favorecer, presuntamente, al exalcalde de Cota en un proceso de pérdida de investidura, a cambio de dinero. Razón por la cual la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de concusión, cohecho propio, y cohecho por dar u ofrecer.



El ente acusador afirmó durante la pasada diligencia -donde sustentó la apelación- que sí existían elementos suficientes como el vídeo en el que Juan David Balcero es grabado por Justo Iván Peñaranda, en el que afirma que pagó a Bautista y Forero 200 millones de pesos de $ 400 millones que le habían pedido.



Según la versión de Balcero, quien también es investigado y que aceptó cargos, el secretario insistió en que debía dar 50 millones de pesos con destino al magistrado Freddy Ibarra, entonces presidente del Tribunal, para “enderezar” el proceso de pérdida de investidura en su contra. Esa plata era adicional a 150 millones de pesos ya entregados. Supuestamente buscó al secretario para que moviera fichas a su favor.



