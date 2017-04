Exsecretario de Palacio también pidió cupo para entrar en la JEP 

El ex secretario general de Palacio Alberto Velásquez Echeverri, condenado a cinco años de prisión por la ‘Yidispolítica’, siguió la ruta del exministro Diego Palacio Betancourt para conseguir su libertad en un corto plazo como parte de los acuerdos de paz con las Farc.

Velásquez, quien en su momento fue uno de los hombres de confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, decidió firmar el formato para que su caso llegue a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se le aplique la figura de la renuncia a la persecución penal.

Velásquez Echeverri se sumó a la tesis planteada por el exministro Palacio de que la aprobación de la reelección del expresidente Uribe Vélez “tenía como pilar fundamental y principal motivador la continuidad y la consolidación de la política de seguridad democrática, la cual integraba una serie de medidas que impactaban directamente el desarrollo de la lucha contra los grupos armados al margen de la ley”. Ese, según argumentaron, es el sustento para señalar que los hechos por los que fueron condenados tienen relación directa con el conflicto armado.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que al igual que Palacio Betancourt, el exsecretario de la Casa de Nariño no acepta haber cometido ningún delito.



El exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega, quien cumple su pena en Cartagena por el mismo caso, también manifestó su intención de acogerse a la JEP, pero hasta el jueves no había firmado el acta de compromiso para iniciar ese proceso, en el cual su libertad sería definida por un juez de ejecución de penas de Bogotá.



Pretelt de la Vega ha insistido que él tampoco cometió delito y que si decide ir a la JEP, se mantendrá en las mismas versiones que ya entregó en la justicia ordinaria y que terminaron en una condena de casi siete años de prisión. De hecho, fuentes cercanas señalaron que con su defensa están preparando un recurso extraordinario de revisión para que su condena sea examinada por un grupo de conjueces de la Corte Suprema de Justicia.



El abogado Jaime Granados, quien representa al ex secretario general de Palacio Bernardo Moreno (condenado por las chuzadas del DAS) y al ganadero Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, llamado a juicio en primera instancia por concierto para delinquir y homicidio en el sonado caso de los ‘12 Apóstoles’, señaló que ellos no han considerado ir a la JEP.



JUSTICIA