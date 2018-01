 Andrade afirma que ninguna reunión con Roberto Prieto fue secreta

22 de enero 2018 , 10:58 a.m.

El expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, rinde desde esta mañana diligencia de interrogatorio en el búnker de la Fiscalía por el caso Odebrecht. El ente acusador lo compromete con presuntas irregularidades.



Andrade renunció a la presidencia de la ANI el 24 de agosto del año pasado, para atender el llamado de la justicia que lo implica por el pago de sobornos de la firma Odebrecht en el país, por 4.6 millones de dólares y 80.000 millones de pesos para lograr la adición de la obra Ocaña -Gamarra.

“Yo me reuní, solo en los años 2013 y 2014, con cerca creo que fue de 300 o 400 políticos o funcionarios electos y con más de mil personas del sector privado. Todo con el objeto de hacer esta gran revolución de la infraestructura. Las reuniones con el señor Roberto Prieto se hicieron en este contexto, ninguna fue secreta, todas fueron divulgadas y todas se hicieron de manera regular”, dijo Andrade a la entrada a la Fiscalía.



Además señaló que “la ANI autorizó a Ruta del Sol lll a hacer los diseños del puente de Plato que era el único puente en ese tramo en el que no había doble calzada. Ese es un paso sobre el río Magdalena”.





Andrade aseguró que las decisiones habían sido tomadas en función del interés general, y explicó por qué los diseños del puente de Plato (Magdalena) fueron autorizados: “Uno no puede tener una autopista que llega al Río Magdalena y se vuelve de solo dos carriles, mientras que el resto está en cuatro. Las decisiones en la ANI son basadas en opiniones de externos como interventores, en decisiones colegiadas y en este caso se siguieron todos los procedimientos”.



