El expediente contra Roberto Prieto por la Ruta del Sol III

Una factura y por lo menos tres cheques hacen parte de las pruebas que tiene la Fiscalía General en su poder y que demostrarían que Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, habría recibido por lo menos 650 millones de pesos para mediar en un otrosí de la Ruta del Sol III.

La investigación contra Prieto se inició luego de que el polémico empresario Eduardo Zambrano –detenido por el escándalo de Odebrecht– comenzó a colaborar con la justicia con información sobre la repartija de sobornos de la multinacional brasileña. En medio del escándalo, Zambrano aportó datos sobre otros casos de corrupción.



Esa información llevó a que la Fiscalía abriera una nueva línea de investigación por la Ruta del Sol III, de la que no hizo parte Odebrecht, sino otro consorcio.



El contrato por 2,1 billones de pesos se firmó en el 2010 con Yuma Concesionaria, consorcio del que hacen parte tres grupos: la firma de construcción italiana Salini Impregilo S. P. A. (que tiene la mayoría de acciones), diferentes empresas del grupo Bancolombia, y Conalvías, firma cuestionada por el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá.



El contrato buscaba construir, en un periodo de 6 años, 465 kilómetros de vía en el sector de San Roque-Ciénaga y Valledupar-Carmen de Bolívar. Dentro del proyecto se fijó la construcción de un puente sobre el río Magdalena para comunicar el departamento de Magdalena con Bolívar, pero se estableció que esa estructura sería de una sola calzada porque, según fuentes que conocen el caso, en el momento se contempló que la doble calzada no era necesaria.



En el documento firmado con Yuma quedó establecido que en caso de que se necesitara el segundo puente, la obra no sería responsabilidad del concesionario. “En el evento en que, de acuerdo con su oferta técnica, el concesionario deba construir la segunda calzada en los segmentes anterior y posterior al puente de Plato, el Concesionario no será responsable de construir un segundo puente en Plato para la segunda calzada, obligación que será del Invías”, dice el documento.



Pero en medio de la ejecución del proyecto el plan cambió. Entre el 2014 y el 2015, Yuma Concesionaria le informa a la ANI que una parte del presupuesto del contrato no se había usado y que podría ser destinada a la construcción del puente, para lo cual se tendría que firmar una adición al contrato con un otrosí. Como en el negocio inicial quedó contemplado que esa obra no la haría Yuma, la concesionaria debía subcontratar a un tercero.



Es en este punto en el que, según las pruebas hasta ahora recaudadas, apareció Roberto Prieto. En ese momento, Prieto habría comenzado a hacer gestiones de lobby ante la ANI para que los diseños y estudios se le dieran a Consultores Unidos, firma de Eduardo Zambrano.



La investigación documentó que Prieto se reunió varias veces con Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, entre el 2014 y el 2015 y que por lo menos en una de esas reuniones se habló de la Ruta del Sol III. Tras esa gestión, según los investigadores, fue que el 21 de julio del 2015 la ANI firmó el otrosí número 05 en la Ruta del Sol III con Leonardo Castro, representante legal de Yuma.



Por la gestión de Prieto, Consultores Unidos habría acordado pagarle 680 millones de pesos, pero en cheques aparecen giros por 650, lo que, según fuentes del proceso, implicaría que le quedaron debiendo una parte. Para poder hacer ese pago necesitaban una firma intermediaria y justificar el giro de dinero. Para eso Prieto habría pedido que el pago se le hiciera a la firma Megaland, cuyo representante legal es Gilberto Hernán Saldarriaga Giraldo. Su primo, Andrés Giraldo, es reconocido amigo y socio de Prieto.



La factura con Megaland termina firmándose por un concepto que no tiene nada que ver con el puente de Plato, por lo que los investigadores consideran que allí se pudo dar un fraude.



Con el testimonio de Zambrano y las pruebas documentales, la Fiscalía le imputará a Prieto el próximo 26 de febrero cuatro delitos: tráfico de influencias de particular, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.



En el proceso fueron citados a interrogatorio (lo que implica que hay un principio de vinculación al proceso) Leonardo Castro (representante de Yuma); Gilberto Hernán Saldarriaga (representante de Megaland); su primo Andrés Giraldo; el representante de Salini Impregilo, Francesco Stopponi, y Luis Fernando Andrade, contra quienes se podrían abrir investigaciones penales por este caso.

Andrade defiende otrosí

El expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien fue citado a interrogatorio por la adición de la Ruta del Sol III, dijo que la decisión para firmar el otrosí estuvo “blindada” y se apoyó “en conceptos externos y decisiones colegiadas”. “Si alguien recibió dinero por hacer lobby, eso lo compromete a él (Roberto Prieto), pero nunca se puede involucrar a la ANI”, dijo.



