‘Si me cita la Fiscalía, asistiré’: exnovio de María Andrea Cabrera

La familia de María Andrea Cabrera, que murió el 4 de febrero por una mezcla letal de éxtasis y alcohol, lleva dos semanas contactando a allegados y conocidos que puedan dar fe ante la Fiscalía de que la joven no era una consumidora de metanfetaminas, como intentan demostrarlo un par de compañeros de rumba.

Su hermano Andrés buscó a Eduardo Caicedo, quien tuvo una relación de algunos meses con María Andrea y quien este lunes le dijo a EL TIEMPO que aún no ha recibido ninguna citación por parte de la Fiscalía. Además, manifestó que, en efecto, está dispuesto a ir a declarar.



Sin embargo, el joven profesional advirtió que su testimonio sobre el tema es reservado, que no puede revelar el contenido de lo que dirá y que solo contará lo que a él le consta.



“Me dijeron que me iban a llamar de la Fiscalía para que dé mi testimonio. Todavía no me ha llegado la citación, pero si me llega, asistiré. Me reservo la información que voy a entregar. Yo diré lo que yo sé”, explicó en un par de llamadas telefónicas.



Al respecto, el penalista Jaime Granados, abogado de la familia Cabrera, manifestó que respetan la posición de todas y cada una de las personas a las que han llamado, incluido Caicedo, que es apenas uno de los que la familia ha contactado.



Con los testimonios de los allegados la familia de la joven le apunta a desvirtuar los señalamientos de Jaime Esparza, uno de los tres hombres que estaban en el amanecedero con María Andrea y sus amigas Lina León y María Catalina Daza.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, Esparza le dijo a la Fiscalía que conoció a María Andrea a través de Felipe Vega, otro exnovio, y que este le habló de un supuesto consumo de pepas.



“(...) Yo sí supe por intermedio de Felipe Vega, quien fue su novio durante nueve meses, que ellas fumaban marihuana y que les gustaba comerse sus cositas. Me imagino que algún tipo de sustancias”, se lee en la declaración de Esparza.



Ante estos señalamientos, se pidió escuchar a Vega, y según le dijeron a EL TIEMPO allegados a Esparza, no solo dio cuenta de la vida personal y familiar de su exnovia, sino que señaló que era consumidora esporádica de pepas.

‘A tres minutos’

Además de negar tajantemente estas versiones, el reconocido penalista Jaime Granados señaló que los cuatro sujetos que estaban esa noche con María Andrea nunca la ayudaron. Y añadió que esta clase de conductas y casos están claramente tipificados en el Código Penal y que contemplan una pena de hasta 25 años por omisión.



“La clínica del Country estaba apenas a tres minutos a pie del amanecedero Mint, donde pasaron la noche y donde María Andrea presentó los primeros síntomas de la intoxicación. Todos los acompañantes de María Andrea coinciden en sus declaraciones en que ella presentó vómito y se sentía muy mal. Pero ninguno la auxilió ni llevó a la clínica. Tan solo fue auxiliada dos o tres horas después, cuando ya era muy tarde. Si la hubieran ayudado, hoy, probablemente, María Andrea estaría todavía viva”, dijo Granados.

La norma que cita Granados es taxativa al indicar que cualquier persona que no haya evitado una conducta punible, pero que hubiera podido evitar, estará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma.



Al respecto, tanto Lina León como María Carolina Daza le aseguraron a la fiscal del caso que estaban sorprendidas porque Jaime Esparza, a pesar de ser uno de los más altos del grupo, no les ayudó a cargar a su amiga María Andrea y parecía indiferente por su estado. El mismo Esparza dejó consignados los reclamos de León y Daza.



María Carolina Daza agregó que le preguntó reiteradamente a Luis Miguel Flórez, otro de los jóvenes que estuvo de rumba esa noche, qué le habían echado a los tragos. Y dice que él le habría contestado: “No nené, nada. De pronto solo fue una pepita”.



Al respecto, Esparza admitió que Flórez repartió una de esas pepas entre él y Daniel Barón. También señalaron que Mauricio Ladino, el mayor del grupo, ingresó con María Andrea al baño del amanecedero, pero solo Luis Miguel Flórez les ayudó a llevarla a la casa de Carolina Daza.



Los nuevos testimonios que han surgido en este caso han obligado a la Fiscalía a retrasar el dictamen que ya tenía preparado.



A mitad de semana, la familia de María Andrea elevará una solicitud formal al ente acusador en el que, dicen, se empezarán a conocer los nombres de los responsables de la muerte de la joven de apenas 25 años.

UNIDAD INVESTIGATIVA

