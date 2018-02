Exguerrillero implica a ‘Romaña’ con testaferros de Supercundi

Ante un juez de garantías, los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora Urrea, socios de la cadena de tiendas Supercundi, negaron este martes ser testaferros de las Farc.

Sin embargo, la Fiscalía asegura tener evidencia que indica que ese clan de exitosos empresarios no solo viene lavando la fortuna oculta del exmiembro del frente 53 de las Farc, sino que estaría involucrado en delitos como secuestro y tráfico de armas.

Además del crecimiento de su negocio –que pasó de tener 182.000 millones en ventas en 2014 a 259.000 millones en 2016–, los investigadores tienen testimonios claves que los involucran. Uno de ellos es el de Wilson Martín Bonilla, alias Orlando, miembro del frente 53, en calidad de conductor de Henry Castellanos, alias Romaña, con quien asegura haber perpetrado las llamada pescas milagrosas o secuestros en retenes.



Según él, Norberto Mora Urrea, principal accionista de Supercundi, visitaba constantemente zonas en donde operaba ese frente y se reunía con ‘Romaña’ y con José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever.



“‘Romaña’ me encargó muchas veces de recogerlo para llevarlo a los campamentos de la zona del Sumapaz. Yo escuché decir que Norberto era uno de los hombres en los que más confiaba pues ya le tenía varias fincas a su nombre”, aseguró el testigo.

Y agregó que Luis Alirio Mora Urrea –hoy fugitivo– era miliciano en el Sumapaz y “un man peligrosísimo”. Tanto así que lo acusó de llevarles armamento a ‘Romaña’, al ‘Zarco Aldinever’ y a un sujeto conocido como ‘Diablo’.



Eso explicaría por qué en los allanamientos que la Fiscalía hizo a algunos locales de los supermercados encontraron granadas de fragmentación, pistolas, uniformes y munición.



El hombre, hoy bajo protección, también dijo que Alirio Mora entregaba información de gente para secuestrar, a cambio de plata: “En Bogotá secuestraron a mucha gente gracias a este señor”.



Y agregó que el supuesto plagio de Alirio Mora fue un montaje para que este hiciera un curso político y de filosofía marxista con la guerrilla. De manera paralela, la guerrilla habría empezado a entregarles jugosos aportes a los Mora para que lavaran el dinero producto de secuestros, extorsiones y hasta de narcotráfico.

El jugoso negocio

La Fiscalía estima que los bienes incautados a este clan ascienden a 650.000 millones de pesos.



La cifra resulta significativa si se tiene en cuenta que la exguerrilla dice haber entregado bienes, oro y efectivo por 844 millones de pesos, para indemnizar a sus miles de víctimas, y en el listado no aparece ninguna de las sedes de Supercundi ni de los otros negocios implicados en el supuesto lavado.



Además, el desmovilizado aseguró que entre los negocios que escuchó eran de la guerrilla de las Farc y estaban administrados por Norberto Mora Urrea figuran Supercundi, Merkacundi y Merkacentro, con sedes en Pereira, Armenia, Ibagué, Fusagasugá, Funza y Bogotá. Estos tampoco están en el listado de la exguerrilla.



También se habla de haciendas, casas, lotes, ganado y galpones para criar pollo.



Además, apartamentos en Bogotá y en el extranjero. Este último dato encaja con la contabilidad que EL TIEMPO reveló este martes, en donde se señala que Supercundi tenía representación de empresas en el exterior y además fungía como constructora. Además, que manejaban 4.000 millones de pesos en efectivo, terrenos por 7.900 millones y edificaciones por 6.500 millones de pesos.



También les aparecen inventarios por 31.000 millones. Parte de este fue saqueado luego de que se conocieron las capturas de tres de los Mora y de que circularan mensajes en redes diciendo: “Pongámonos de acuerdo para atacarlos a las 12 (...) o ¿quieren que eso quede para el Gobierno?”.



El supuesto flujo de dinero de las Farc a los Mora era tal que testigos dicen que Norberto Mora le dijo al ‘Zarco Aldinever’ que no podía seguir manejando solo el negocio y que requería poner bienes a nombre de familiares.



De hecho, según la Fiscalía, en las declaraciones de renta de 2005, 2006 y 2007, Norberto Mora Urrea no relacionaba el total de sus ganancias ni su participación en la cadena de supermercados. Investigaciones de EL TIEMPO establecieron que este concentra el 86,9 por ciento de acciones de Supercundi, que acaba de abrir nuevas tiendas en Armenia, Puerto Boyacá y Anapoima, el veraneadero de poderosos del país.



Al respecto, un perito contable hizo un estudio a sus declaraciones de renta, entre los años 2001 a 2016, y encontró incrementos patrimoniales por justificar en esos años por 5.494 millones de pesos.



En el caso de Uriel Mora también hay un presunto incremento injustificado que deberá explicarle a las autoridades.



En cuanto a Edna Yaneth Mora, el perito dijo haber encontrado un incremento inusual en sus ingresos y bienes sin declarar. Solo entre 2010 y 2015 pagó 150.000 millones de pesos en arriendos de predios que no estaban a su nombre.



También se le rastrea al clan Mora inyecciones de capital en Inversiones Marlú, donde tenían el 40 por ciento; en Ferretería Cundinamarca y en Transportes Cundinamarca.



A pesar de los testimonios y de la evidencia contable, la defensa de los Mora negó que sus clientes hubieran incurrido en los delitos de lavado, enriquecimiento ilícito y testaferrato.



Hasta la noche del martes, nadie de la exguerrilla se había pronunciado sobre el caso y el presunto nexo con ‘Romaña’. De este exjefe de las Farc lo último que se conoció es que había salido de la zona de reincorporación en Tumaco, Nariño, después de recibir amenazas.

Por redes citaron a asonadas en los supermercados

Organismos de inteligencia detectaron varios mensajes en redes en los que un grupo de sujetos convocaba a la toma de los locales de los Mora Urrea en al menos tres departamentos.



“Buenas tardes gente de Girardot. Pongámonos todos de acuerdo para atacarlos a las 12 de la noche en el Supercundi, va a llegar mucha gente. ¿O quieren que eso quede para el Gobierno? Ah no gente, pongan los pies sobre la tierra. A muchos empleados no les pagaron”, dice un mensaje.



UNIDAD INVESTIGATIVA Y JUSTICIA

EL TIEMPO

@Uinvestigativa

@JusticiaET